撤辣效應周末新盤錄440宗、半年來最旺　Belgravia Place首輪沽清

撤辣效應令市場氣氛升溫，過去周末（2日、3日）新盤錄得440宗成交，較上周的21宗按周大升逾20倍，創半年以來最旺周末。當中撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，於周日首輪開售，即日沽清138伙，吸金7.4億元。



長沙灣Belgravia Place首輪沽清138伙

恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place為撤辣後首個新盤，項目於周日展開首輪銷售，銷情火熱，即日沽清138伙，套現7.4億元。其中有大手客一連買入4伙一房單位，總值1,834萬元。而全日最高成交單位為1B座26樓9室，實用面積457平方呎，三房間隔，成交價785.7萬元，折合呎價17,192元。

長沙灣曉柏峰周末沽38伙

受Belgravia Place銷情帶動，同屬恒地旗下的其他新盤包括長沙灣曉柏峰、紅磡必嘉坊第三期、鰂魚涌The Holborn於過去周末均錄雙位數字成交，分別沽出38伙、27伙及17伙。當中長沙灣曉柏峰最高成交單位為B座9樓B4室，實用面積499平方呎，三房間隔，成交價875.8萬元，折合呎價17,551元。

長沙灣曉柏峰

火炭星凱．堤岸減價即沽77伙

中洲置業旗下沙田火炭星凱．堤岸早前增加價單優惠，變相減價近三成。項目定於周日推售93伙，即日沽出77伙，佔開售單位超過八成，套現逾8.25億元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，隨着政府取消辣稅，開售日錄得7組認購兩伙或以上的大手客，當中最大手買家購入3伙兩房單位，共斥資2,783.4萬元。項目最新累售1,007伙，套現超過105億元。

啟德維港1號單日連沽12伙

由中海外（0688）發展的啟德維港1號交投急增，項目於昨天單日連沽12伙，套現逾2.9億。連同周六售出的8伙，周末兩日共沽出20伙。成交價介乎854.7萬至1394.7萬元，呎價19,288至21,771元。

黃竹坑站晉環沽8伙

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，過去周末共沽8伙，套現逾9,200萬元。儅中1A座28樓E室，兩房間隔，實用572平方呎，以1,594.9萬元成交，折合呎價27,883元。項目累售647伙，套現近139億元。