維港滙連撻兩伙、輸逾329萬訂　MONACO ONE三房撻訂損失170萬

一手市場銷情轉旺，惟仍有不少撻訂個案出現。由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙I，新近有2伙單位遭棄購，料買家損失訂金約逾329萬元。



據成交紀錄冊顯示，涉及單位為第2座9樓及23樓C室，實用面積784平方呎，屬三房間隔。單位原於2021年3月及6月各以2,172.25萬元及2,236萬元沽出。惟上述兩伙單位已於3月1日終止交易，估計買家遭沒收售價5%及10%訂金，即各約111.8萬元及217.22萬元，合共逾329萬元。

MONACO ONE三房撻訂 買家料輸逾170萬訂

另外，會德豐地產旗下啟德MONACO ONE亦錄一宗撻訂個案，涉及單位為第2A座11樓A室，實用面積671平方呎，屬三房間隔。單位原於2021年11月以1,705.8萬元沽出。惟上述單位已於3月2日終止交易，估計買家遭沒收售價10%訂金，即170.58萬元。

至於同系啟德MONACO MARINE、MONACO，以及茶果嶺住宅項目KOKO HILLS計算，共錄6宗撻訂個案，成交價由1170萬元至2,430萬元，惟由於該6伙單位同樣由賣方相關連人士買入，故未能估計撻訂金額。