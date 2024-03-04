撤辣後反價18萬未能止蝕 康城MALIBU兩房748萬沽 仍輸2.4萬離場
撰文：黃祐樺
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財政預算案宣布全面撤辣，有二手業主即時反價，希望可以止蝕離場。將軍澳日出康城半新盤MALIBU新近有兩房業主於全面撤辣後反價18萬元，終以748萬元沽出單位。不過原業主持貨6年，是次轉手帳面依然要微蝕2.4萬元離場。
將軍澳香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為日出康城MALIBU 2B座中層C室，實用面積541平方呎，屬兩房間隔，座向西北，可望足球訓練學校開揚景觀，單位新近以748萬元沽出，呎價13,826元。
全面撤辣後反價18萬
劉浩勤續指，單位於今年1月以800萬元叫價放盤，同月微減40萬元至760萬元，仍無人問津。單位於2月中下旬再減30萬元至730萬元。終於於財政預算案全面撤辣後，成功反價18萬元易手。
據知，原業主於2018年3月以750.4萬元買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓2.4萬元，單位期內貶值0.3%。劉浩勤補充，屋苑目前有約148個放盤，入場費640萬元起。
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