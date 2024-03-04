裕泰興土瓜灣城軒6日內速沽42伙　全盤累售48伙、吸金5.95億

財政預算案為樓市全面撤辣，刺激一手交投。裕泰興旗下土瓜灣現樓城軒於6日內累沽42伙，當中以用家為主，佔約7成。樓市撤辣後，該盤亦獲中原地產陳永傑以公司名義，擲790萬元入市買兩房戶收租，料月租為2萬元，潛在租金回報約為3厘至3厘半。



尚餘2伙特色單位待售

項目為單幢式住宅，全盤提供48伙，總計累沽出46伙，吸金5.95億元，目前尚餘2伙特色單位待售。當中31樓B室更創項目呎價新高，屬三房套房間隔，實用面積為708平方呎，成交價1417.7萬元，呎價20,024元。

2021年前斥1.85億補地價

翻查資料，裕泰興家族於2011年作價1億元透過舊樓強拍統一上址業權，以其總樓面面積約2.16萬平方呎計，每呎樓面達4,629元。集團其後再於2021年1月完成約1.85億元補地價作契約修訂，涉及住宅樓面面積約36,006平方呎，折合每平方呎補地價約5,134元。以此推斷，項目每呎成本大約7,900元。