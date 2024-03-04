王新興牛頭角泰峯明開放示範單位　擬周內「貼市價」開盤

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯今日（4日）上載樓書。項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎，預計關鍵日期為2025年6月底。發展商表示，項目明日（5日）開放示範單位，最快周內公佈價單，兩周內開售。王新興集團銷售總監陳芷湄透露，明日將會開放4伙示範單位，包括一房至兩房戶。



最快周內開價 預告貼市開價

而作為泰峯的策略夥伴、新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，現時市場的購買力爆發，因此集團因應市況展開新盤銷售。當中與王新興集團合作的牛頭角泰峯今早已上載樓書，並落實於明日開放示範單位，最快於本周公佈價單，兩周內開售。

他續指由於市場氣氛好轉，給予了足夠的信心，是次項目將會以貼市開價。價格參考方面，他認為每個住宅項目都各有不同，所以不能互相比較。

遠東：全面撤辣是「德政」 激活換樓鏈

至於遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，集團與新世界合作的啟德承景街2號項目亦會盡快推出市場。啟德承景街2號早前已取得售樓紙，項目提供1305伙，分3期發展，主打兩房單位。對於樓市撤辣，陳富強認為，政府是次全面撤辣是「德政」，換樓鏈已被激活，相信樓市前景向好。