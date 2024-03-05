紅磡必嘉坊三期加推28伙　入場費385.5萬起　周五開售

市況向好，恒地（0012）旗下的紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH 昨晚（4日）上載7號新價單，涉及28伙，折實入場價385.8萬元，折實平均呎價約19,073元。同時落實本周五（8日）價單銷售34伙，另招標29樓M室頂層連天台特色戶。



是次新價單涉及28伙，當中包括4伙開放式、20伙一房、1伙兩房，以及3伙連平台特色戶，實用面積由212至387平方呎。單位定價由428.7萬至855.3萬元，扣除最高10%折扣後，折實價385.8萬至769.7萬元，折實呎價17,638至21,993元。

開放式入場385.5萬起

是次入場單位為25樓D室，實用面積212平方呎，開放式間隔，售價385.8萬元，折合呎價約18,200元。 參考去年11月推出的第6號價單，同樣涉及28伙，當時折實平均呎價19,098元，是次第7號價單較對上一張低約0.1%。