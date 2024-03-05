新盤戰報｜尚璟1.16億沽三房連車位　THE HOLBORN大手客連掃9伙

一手銷情繼續火熱。由崇傑地產持有的西半山寶珊道豪宅尚璟以1.158億元沽出一伙15樓B室連1樓私家車9號停車位，屬三房連書房間隔，實用面積約2,206平方呎，呎價近5.25萬元。據知，是次買家選用極短成交付款計劃，60天即完成交易。

THE HOLBORN大手客連掃9伙

至於，恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN今日（5日）價單推售22伙單位。項目於早上十時開售，不足三小時即沽清，同時更錄得一組大手客連掃9伙，斥資近5,000萬元。

星凱．堤岸連沽3伙大三房河景戶 套現逾4,700萬元

火炭星凱．堤岸今日（5日）沽出3伙單位，分別為5座16樓C室、5座22樓C室及5座23樓C室，實用面積均為947平方呎，屬三房套連雙工作間間隔，享開揚城門河景，成交價由1,501.1萬至1,608.9萬元，呎價介乎15,851至16,989元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，火炭星凱．堤岸繼周日沽出77伙後，今日再連沽3伙，套現4,706.7萬元。項目開售至今累售1,010伙，套現逾105億元。樓盤昨日上載銷售安排，於本周五發售81伙，折實入場425.2萬元起。

火炭星凱．堤岸。

明雋一客兩食高層1房戶 平均呎價逾2.55萬

土瓜灣新盤「明雋」今即獲大手客人連購兩伙高層一房單位，成交價逾1,329萬元。今日（5日）售出之單位為22樓B室及C室，均為一房間格，實用面積分別為259平方呎及260平方呎，成交呎價分別為25,655元及25,557元。據悉，客人為投資客，看準「明雋」為現樓，可即買即收租，而且坐擁34小學名校網，故即睇即購入兩伙作投資之用。

海茵莊園單日沽16伙 吸金逾7700萬

九龍建業旗下將軍澳「海茵莊園」自政府撤辣後受市場追捧，銷情持續暢旺，於今日（3月5日）再錄得16宗單位成交，單日套現逾7,700萬元。項目於3月短短5日已累售35伙，總套現逾1.7億。