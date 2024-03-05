撤辣即入市　裕泰興家族擲6780萬　買赤柱洋屋銀主盤｜多圖

撰文：李明珠
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近期撤辣效應強勁，吸引資深投資者入市。赤柱海天小築一棟銀主盤獨立屋最新以6,780萬元沽出，呎價27,087元。據悉，新買家為裕泰興家族羅守輝的妻子梁婉玲。

市場消息指，該單位為赤柱舂坎角海天小築單號屋，實用面積2,503平方呎，屬四房間隔。單位為銀主盤，銀行曾叫價1.16億元放盤，其後下調至1.05億元，但放盤5年仍未獲承接。最終在政府宣佈減辣後獲新買家洽詢，以6,780萬元成交，累減4,820萬元約41%，呎價27,087元。

↓↓海天小築單號屋↓↓

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14年前買入蝕讓220萬元

資料顯示，新買家為Leung Yuen Ling Elina，裕泰興家族羅守輝的妻子梁婉玲同名，料為同一人。至於上述單位於2010年以7,000萬元買入，是次易手帳面蝕讓220萬元，貶值3%。

羅守輝近年頻密沽商舖

羅守輝或相關人士近年頻頻抛售持有的商舖物業，包括新光戲院、葵芳匯基座商場等，是次購入住宅單位較為少見。當中新光戲院於去年11月市傳以10億元沽出，羅氏持貨20年大賺逾8億元，而葵芳匯基座同樣於去年11月以約3億元沽出，成交呎價1.36萬元。

老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝。（陳順禎攝）
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