鄧成波家族放售兩幢舊樓　市值2.2億　聯合道估值較叫價低3000萬

近年舖王鄧成波家族頻頻沽貨，該家族新近再委託高力出售九龍城聯合道6至8號，以及長沙灣青山道136至138號兩幢舊樓，市場估值分別為1.38億元及8,800萬元。其中聯合道項目的估值，較早前流出的放盤名單中的叫價1.6億元，低約3,000萬元。



九龍城聯合道6至8號落成於1949年，為一幢4層高之商住大廈，地盤面積面積約2,752平方呎；屬於商住甲類地盤。 現時地提供2個商鋪， 每個地舖建築面積約為1,376平方呎；1至3樓共提供6個住宅單位，每個單位面積約為990平方呎，目前物業估值為1.38億元。

兩年前放盤名單內索價1.6億

事實上，市場於2022年曾流出鄧成波家族物業的放盤名單，涉及超過50項物業，放售金額逾70億元。其中，聯合道6至8號舊樓則叫價1.6億元，涉及面積4,134平方呎，即目前市場估值較日前叫價低近3,000萬元。

青山道舊樓2018年買入價5130萬

另一個放盤的物業為長沙灣青山道136至138號，現為一幢4層高之商住大廈，地盤面積約為2,093平方呎，地下為商舖物業，1樓至3樓為住宅單位。目前物業估值為8,800萬元。

翻查資料指，鄧成波早於2018年以5,130萬元購入青山道136號1至3樓及地舖，以及138號1樓，住宅收購價介乎600萬至750萬元，地舖則2,500萬元。當中青山道138號1樓，單位面積約750平方呎，收購價750萬元。