周末新盤錄301宗　火炭星凱‧堤岸周日銷售沽73伙　套現逾8億

撤辣效應持續，新盤銷情暢旺。過去周末（9日、10日）新盤市場錄301宗成交，較上周的440宗下跌31.5%，但仍屬本年周末次高紀錄。當中火炭星凱‧堤岸周日展開新一輪銷售，即日沽出73伙，套現逾8億元。



火炭星凱 ‧ 堤岸周日即沽73伙

中洲置業旗下火炭新盤星凱 ‧ 堤岸周日（10日）推售128伙單位，即日沽出73伙，佔可售單位約57%，共套現逾8億元。當中有大手客以3,363.3萬元，購入4伙兩房戶作長線投資。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目於8日內連沽162伙，銷售額逾17億元。

星凱 ‧ 堤岸周日銷售狀況

鰂魚涌THE HOLBORN沽30伙 恒地二部撤辣後累沽207伙

恒地（0012）旗下鰂魚涌THE HOLBORN周六發售30伙單位，即日已沽清，共套現逾1.7億元。單位包括7伙一房及23伙開放式戶，實用面積由220平方呎至314平方呎，售價由497.2萬至772.7萬元，價單呎價由 21,907至27,898元。項目開售至今累售370伙，套現逾25億元。

另外同屬恒地旗下的大角咀利奧坊．壹隅周日連沽14伙，成交價由411.76萬至874.54萬元，呎價介乎19,988元至25,827元，合共套現逾9,100萬元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地二部自撤辣日起計已暫售出207伙，套現近14億元。

將軍澳海茵莊園周末兩日沽14伙

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園周末兩日沽出14伙，吸金逾6,500萬元。當中有買家831.3萬元連購2伙開放式單位。而最高成交單位為2座21樓A8室，實用面積406平方呎，兩房間隔，成交價716.5萬元，折合呎價17,648元。

發展商指，項目於本月累售79伙，總套現近4億元。