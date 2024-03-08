Belgravia Place下周二售68伙　入場費361萬起　另招標5伙特色戶

樓市撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，今日（8日）上載新銷售安排，項目將於下周二（12日）發售68伙分層單位，折實平均呎價16,712元，另同日招標5伙平台特色單位。



項目將於下周二發售68伙分層單位，戶型包括開放式至三房，實用面積199至457平方呎。單位定價400.9萬至842.6萬元，價單呎價17,867至20,206元。扣除最高10%折扣，折實價360.8萬至758.3萬元，折實呎價16,081至18,185元。

下周二賣68伙 入場費361萬起

當中入場單位為1B座25樓16室，實用面積199平方呎，折實價360.8萬，折實呎價18,131元。項目亦於同日以招標形式出售5伙平台特色單位。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民

同類型分層單位加幅4%

資料顯示，第四號新價單折實均呎為17,430元，較上一張價單16,076元貴約8.4%。不過發展商表示，新價單當中有24伙為頂層單位，所以價格被拉高。若按同類型分層單位計算，是次加幅少於4%。至於上述24伙頂層單位則於下周一（11日）發售。

Belgravia Place目前累售333伙，套現逾17.6億元。