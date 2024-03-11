旺角洗衣街STARBUCKS樓上舖舊址1.18億放售　較兩年前買入價高3成

曾由星巴克（STARBUCKS COFFEE）租用多年作概念店的旺角洗衣街樓上舖，最新以意向價1.18億元放售，呎價約15,128元。叫價較業主兩年前9,280萬元買入價高出約27%。



美聯旺舖營業董事林雍坤表示，上述舖位為旺角洗衣街91號基偉樓一樓及二樓，每層建築面積均爲3,900平方呎，合共約7,800平方呎。舖位為樓上舖，間隔四正實用，前租客為星巴克咖啡店，曾租用多年作懷舊概念店。物業現時叫價1.18億元放售，折合呎價15,128元。而意向租金為28萬元，折合呎租35.9元。

資料顯示，業主於2022年初以9,280萬元購入物業，現放售價較兩年前高2,520萬元或27%。