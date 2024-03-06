羅素街地舖獲藥房30萬長租　較低位反彈兩倍　結束兩年短租生涯

零售市道略為回暖，銅鑼灣一線街、一個正向地標時代廣場的羅素街地舖，終結束長達兩年多的短租期，新近以每月約30萬元租出，新租戶為藥房。是次租金較近年短租低位約10萬元大幅回升兩倍，不過依然較2012年高峰期鐘錶店的月租約175萬元，大幅低約83%。



早前長租索價38萬

市場消息透露，上述舖位為羅素街18號地下，建築面積約1,000平方呎，舖面正向時代廣場，早前長租叫租為每月約38萬元，新近以每月約30萬元租出予藥房，成交呎租約300元。據悉，是次新租戶藥房簽下長達為期3年的租約。

↓羅素街18號地舖最新狀況↓

近兩年一直短租 月租曾低見10萬

翻查資料，該舖位近年均由短租戶承接，如對上一個短租戶為傳統新年檔期的利是封店，短租租金約20萬元，呎租約200元；而再對上一個短租戶為口罩店OxyAIR，不過短租時間長達2年，由2021年底短租至2023年底，期間月租由約10萬元升至18萬元。

零售高峰期鐘錶店月租175萬

至於再翻查昔日舖位租務紀錄，上述舖位在2012年零售高峰期，曾由鐘錶品牌Jaeger-LeCoultre租用，月租曾高達175萬元，呎租高達1,750元。及後在2015年再由化妝品店Colourmix，以每月近100萬元租用，隨後數年租金降至每月70萬元，呎租約700元，Colourmix最終2021年10月離場。