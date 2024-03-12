華懋40.2億買愉景新城商場　蔡宏興：回報高過定期、減息樓價升5%

華懋集團早前以40.2億元收購新世界（0017）旗下荃灣愉景新城大型商場D‧PARK及停車場全部權益，為自2017年起最大額的商場成交。華懋表示是次的收購將作長線物業投資，反映集團對香港的經濟發展抱有信心及樂觀的態度。



華懋集團行政總裁蔡宏興表示，集團近期有多項重點業務發展，當中包括私有化松齡護老院及斥資40.2億元收購荃灣愉景新城商場。蔡指目前新商場的租金回報合理，高於銀行定期，將會成為集團的長線物業投資，若未來更改租戶組合後相信可釋放更高的價值。

荃灣愉景新城大型商場D‧PARK。（資料圖片）

D‧PARK短期內不會有新品牌進駐

而且商場位於集團總部荃灣，期望新商場與旗下的如心廣場及如心酒店等項目產生協同效應，吸引更多旅客。租戶方面，由於商場原本的出租率逾9成，許多租約尚未完結，所以短期內商場不會有新品牌進駐。

另外，松齡護老院目前已於銅鑼灣及古洞北興建了新院舍，入住率理想。當中銅鑼灣院舍特別引入了獨立房，希望為單身或注重私隱的長者提供更合適的服務。

華懋集團行政總裁蔡宏興。

長沙灣東京街半年內開放現樓參觀

住宅項目方面，長沙灣東京街項目即將落成，預計將於半年內取得入伙紙並開放現樓參觀。該項目為香港首個以MiC組裝合成法興建的私人住宅。蔡宏興指，由於過去MiC大多運用於過渡性房屋，外觀較為簡陋，令不少市民對是次項目的質量存疑。因此他期望在開放項目現樓參觀後可以釋除公眾的疑慮，建立信心。

住宅供應量充足 短期內不會V形反彈

對於樓市撤辣後的走勢，蔡宏興認為市場被注入了信心，交投明顯上升，但主要以用家為主，暫時未有炒風的出現，整體仍然平穩發展中。不過由於住宅供應量充足，樓價短期內未必能達至「V形反彈」。若下半年美國落實減息，樓價升幅有望達5%。

投地部署方面，集團會仍然積極並審慎地參與，持續物色適合集團發展的地皮。而目前發展中的住宅項目包括東涌港鐵站上蓋等會按照原定時間表進行推盤步伐。