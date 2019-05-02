【招生賄賂】付650萬美元讀史丹福大學　涉案中國女學生背景曝光

美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，其中至少涉及兩個中國家庭，其中一個家庭以120萬美元賄款使其女兒獲耶魯大學取錄，另外一個家庭以650萬美元賄款使其女兒獲史丹福大學取錄。 耶魯大學此前已註銷涉案學生的入學資格，英媒近日更披露獲史丹福大學取錄的另一名涉案學生身份，其名字是趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯），父親是陝西首富、上市公司步長製藥的董事長趙濤。 趙雨思在史丹福大學修讀心理學及東亞研究，案發後已被開除。

趙雨思案發後已被史丹福大學開除。（網上圖片）

據《每日郵報》報道，趙雨思家人是透過投資銀行摩根士丹利的財務顧問，認識案件主腦辛格（William Rick Singer），支付對方高達650萬美元的賄款。其中50萬元是用來賄賂帆船隊教練范德摩爾（John Vandemoer）。趙雨思在2017年春天獲史丹福大學取錄。

史丹福大學發言人拒絕發表任何評論，但據校報《The Stanford Daily》指，大學已開除一名呈交虛假帆船運動資歷的學生，范德摩爾早前亦向法庭承認收賄，並被解僱。

報道又提到，趙雨思在被宣布開除前已搬離宿舍，其個人資料在學生資料庫中被刪除。報道更透露，趙雨思是大學中美交流論壇（FACES）的成員，介紹稱其「主要關注中國的國際教育政策，尤其對中國農村城市教育不平等感興趣」。趙雨思稱未來希望能夠加入中國政府，並願意更多地了解中美關係。

對於趙雨思的家庭背景，其父親趙濤是中國中成藥生產龍頭行業「步長製藥」的董事長，公司主要研發、生產及銷售心腦血管疾病的中成藥，總部位於陝西西安。趙濤家族以320億元人民幣的資產，去年10月位居胡潤百富榜第82位。值得一提的是，趙濤的名字曾出現在揭露全球權貴、政要、富豪透過離岸公司進行不為人知財務活動的「巴拿馬文件」中。

針對此事，步長製藥副總裁、董事會秘書蒲曉平回應內地傳媒查詢時指「正在研究」，同時強調公司正常經營，且大股東和公司的關聯性不強，「上交所還沒有問詢我們，一切以公告為準。」

（綜合報道）