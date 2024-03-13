無牌違法為他人接種HPV疫苗　杭州醫院「導醫」被罰款十萬

浙江省消保委聯合多部門近日發布2023年度全省消費維權十大典型案例，其中包括一宗非法接種HPV疫苗案，案中某醫院導醫胡某不符合條件，擅自為他人接種九價HPV疫苗共85人次，違法所得過萬元（人民幣．下同）。



通報稱，2021年4月，杭州上城區衛健局接到消費者投訴，稱其通過中間人支付九價HPV疫苗款7500元後，被引導至某醫院導醫胡某處接種，但認為胡某缺乏接種資質，要求退款。經查，胡某在2021年4月3日至27日在不符合條件下擅自為他人接種九價HPV疫苗共85人次，違法所得10540元。

依據《疫苗管理法》規定，上城區衛健局對胡某作出警告並沒收疫苗39盒，沒收違法所得10540元和罰款10萬元的行政處罰。至2023年8月8日結案，投訴人全部款項已退還。據省衛健部門消息，胡某是在該醫院外科治療室替他人接種，現場查獲39盒九價HPV疫苗，用過的九價HPV疫苗包裝袋、注射器等，後期調查還獲得了接種登記信息、微信賬單等證據。

當局提醒，近年HPV疫苗市場火熱，九價疫苗供不應求，接種亂象頻發。通過不法途徑接種的疫苗質量、流通過程的質控、接種安全等問題都給被接種者身體健康、生命安全帶來隱患。