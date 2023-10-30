廣東包攬全國「村BA」冠亞軍　黃牛、銀帽加冕盡顯貴州「農味」

全國「村BA」冠軍誕生！恭喜來自中山的廣東沙溪隊！10月28日晚，中國「村BA」發源地，貴州台盤村再次沸騰。2023全國及美鄉村籃球比賽，總決賽落幕。廣東沙溪隊逆風翻盤，以84:78的比數擊敗廣東大朗隊奪冠，創造了球隊歷史最佳成績。



本次全國「村BA」總決賽於10月25日舉行，共有來自東北、西南、西北、東南四大賽區的山東、重慶、貴州、甘肅、寧夏、廣東的8支隊伍參加。在早些時候進行的銅牌戰中，寧夏三營隊以82:58擊敗甘肅吹麻灘隊，獲得季軍。

廣東「德比」包辦全國「村BA」冠亞軍

大朗和沙溪，這兩支來自廣東的隊伍晉級冠亞軍決賽。從基層選拔賽到東南大區賽，它們一直是彼此最大的對手。如今，來到全國總決賽，已經是兩隊的第三次相遇。

上半場比賽，廣東大朗始終保持對廣東沙溪隊的壓制狀態，第一、二節結束時均領先6分。第三節比賽中，廣東沙溪隊抓住對手失誤的機會接連得分，並一度將比分反超至55:54，逼得對方叫出暫停，雙方在第三節結束時戰成57:57平手。

第四節開始，廣東沙溪隊開始擴大優勢，分差一度來到80:70的10分。比賽還剩1分鐘左右時，素有「中山球王」稱號的李衍均因五次犯規被罰下場，廣東大朗隊抓住機會縮小分差。比賽最後，雙方均拼出全力，比數最終被定格在84:78。

在這短短的4個比賽日里，兩支廣東隊伍在全國舞台上展現了南派籃球的風采，彰顯了廣東籃球的強勁實力。

中山沙溪打出「小快靈」風格

「從第一場比賽開始我們就做好了打『困難球』的準備，打出『小快靈』的風格，一場一場來。」廣東沙溪鎮隊主教練馮漢遠接受媒體採訪時說， 「我們與大朗是老對手了，彼此都很熟悉。大家能會師『村BA』總決賽，我覺得已經是完成任務，今晚大家就是要享受籃球的樂趣，享受獨具黔味的鄉村籃球。」

和參賽的其他隊伍相比，沙溪隊陣中的球員都比較年輕，最小的是兩位「00後」，隊伍中的「老大哥」也才三十出頭。

作為中山市的「籃球之鄉」，沙溪鎮的籃球運動始盛於20世紀30年代，許多村民積極組建起籃球隊，最多時有30多支。「沙溪的鎮村級聯賽已經有22年的歷史了，每年都舉辦，氛圍非常好，也帶動很多小孩對這項運動的熱愛。」馮漢遠介紹。

中山沙溪舉辦了多年的甲乙級男子籃球聯賽，逐漸形成相對完善的選材機制，培養出了高宇鋒、馮漢遠、劉煒祺、李衍均等一批本土明星球員。今年以來，沙溪已舉辦近10場群眾性體育活動，吸引3000餘人參與，為草根球員們提供了展示自己的平台。

隨著經濟社會的發展，政府也在基礎建設上不斷加強。目前，沙溪有籃球場、田徑場、足球場共157個，其中學校籃球場41個，村籃球場43個。

東莞大朗捍衛「籃球之城」

有別於沙溪隊純粹的“小快靈」，另一支廣東隊伍大朗隊在犀利的防守反擊之外，也兼具了內線打法。

小組賽關鍵戰中，面對身形高大的山東樂平鋪隊，大朗隊的身體對抗絲毫不落下風，多次在內線強打得手。

除了大朗隊員在場上的亮眼發揮，場邊身高超過兩公尺的教練也吸引了觀眾的注意。總教練趙仁斌在球員時代是中國男籃力量中鋒的代表人物，曾為國青隊效力，入選1996年國家集訓隊，是CBA全明星級別的球員。

在被問到作為國家級教練，為什麼會帶領鄉鎮籃球隊參加比賽時，趙仁斌表示：「為支持民間籃球的發展，希望民間籃球越辦越好。」

東莞大朗教練趙仁斌（南方）

事實上，早在20世紀50年代，東莞大朗鎮就已經掀起一場「籃球熱」，幾乎每個公社、生產隊都有自己的籃球隊。大朗的籃球發展也得益於制度的完善。2006年，社會各界籃球愛好者及企事業單位組織成立了東莞市大朗籃球協會，成為東莞市第一個鎮級籃球協會。此外，大朗鎮也成立了全市第一個籃球運動發展基金。

近年來，東莞每年舉辦的國內外籃球賽事超1000場，參與人員涵蓋了老中青三代。光在東莞，籃球場地設施就有超6600個，平均每個村有10片以上的籃球場。在濃厚的籃球氛圍薰陶下，大朗這股「籃球熱」的影響力，正從東莞擴大到全國。

廣東「村BA」未來發展力求原汁原味

「我預測的沒錯吧，東莞和沙溪走到了最後。」 28日，廣東省籃球協會會長劉克軍接受南方日報採訪時得意地說。

7月18日，由廣東省農業農村廳、廣東省體育局主辦，由廣東省籃球協會等單位承辦的「村BA」廣東選拔賽打響。當時劉克軍就曾預測，這兩隊很有希望代表廣東參加總決賽，並取得好成績。而這份自信，源自於廣東基層籃球的厚積薄發。

根據廣東省體育局群體處相關負責人介紹，進入21世紀，廣東透過農民健身工程等舉措，在10多年前便實現了全省所有行政村籃球場全覆蓋，還組織過全省的「萬村籃球賽」「千鎮乒乓球賽」「百縣足球賽」，在推動體育設施「進村」的同時，加強競賽引導，在鄉村培育出優質的體育文化、籃球文化。

在肥沃的籃球土壤上，廣東籃球在職業、學校、鄉村等領域不斷開花結果，比如廣東宏遠隊的「十一冠王」，廣東工業大學擊敗清華大學奪得CUBAL冠軍，廣東沙溪奪得全國「村BA」冠軍……一切都是水到渠成。

觀眾在看台觀看「村BA」（南方）

劉克軍表示，明年的廣東「村BA」將由涵蓋地級市一級，擴展到覆蓋至每個地級市的區縣、鄉鎮，形成更完善的競賽體系，並融合更多的文化、經濟等元素。「我們希望透過市場化的辦賽模式，打造可持續的、原汁原味的鄉村籃球賽事。」全國首屆農民「豐收盃」籃球賽冠軍成員遊耀波說。

全國「村BA」農味依舊

「村」字打頭，「農」味十足。「村BA」是一項由貴州省台盤村「六月六」吃新節籃球賽發展而來的賽事，已有幾十年的傳統，比賽場地設在村口球場，由村民組織，參賽者以村民為主。



賽場外，近百家非遺文創展位、主題茶飲店、特色農產品體驗店，讓觀眾在觀賞比賽之餘，可以體驗國家文化、品嚐特色美食。

「村BA」總決賽的獎品也極具「民族味」與「鄉土味」。除了獎盃證書，奪冠的廣東沙溪鎮隊獲得了苗族特色冠軍銀帽、關嶺黃牛以及台江鯉吻香米；亞軍隊伍也收穫了苗族銀項圈、黔北麻羊、雷山銀球茶；季軍隊伍則有相框銀繡、鱘鰩魚、凱裡酸湯的收穫。

作為苗族盛裝中最重要的部分，「村BA」比賽以銀帽為冠軍加冕，賦予了勝利者至高至尊的榮耀。值得一提的是，這頂送給冠軍的銀帽，由上萬個零件組成，出自「苗族銀飾鍛造技藝」代表性傳承人吳水根之手，他一個人耗時將近兩個月才完成。

同時，當地也充分挖掘和弘揚民族民俗藝術文化資源，把台江苗族飛歌、多聲部情歌、反排木鼓舞等藝術作品搬到賽場，讓觀眾現場體驗體育競技精神的同時，享受到原汁原味的民族文化盛宴。

【本文獲南方+授權轉載】