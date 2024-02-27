雲南女童受槍傷與23顆彈片共生8年　傷人者獲撤銷起訴拒付治療費

雲南硯山縣11歲女童曉彤（化名），8年前在家門外嬉戲時，不慎被鄰居周某用火藥槍打中，27顆鐵砂彈片射入體內。由於當時太年幼，醫生只為曉彤取出4顆彈片，尚有23顆留在肺部、背部等位置，只能擇機等待「二次手術」。

哥哥曉輝表示，曉彤對當年的事已沒什麽印象，但滿身的傷痕和換季時傷口帶來的痛，時常會讓她流淚不止。



《新黃河》報道，2016年1月14日，年僅3歲的曉彤與其他小朋友在家門外嬉戲時，被同村鄰居周某用打獵的火藥槍打傷，射出的鐵砂彈，呈分散式打中其後背。

曉彤被緊急送到醫院搶救，但父母未有第一時間報案。曉輝表示，持槍傷人的周某是母親的遠房親戚，對方當時承諾會完全治療好曉彤，父母一時心軟就未向警方報案，就診時對外稱曉彤是被誤傷，未料周某支付5萬多元的手術費後，就以家中沒錢為由，不再支付後續治療費用。

鐵砂彈呈分散式打中曉彤的後背。（新黃河）

直到2017年10月6日，父親才到派出所報案。硯山縣公安局以涉嫌故意傷害罪立案偵查，並將案件移送至檢察院審查起訴。2019年3月，硯山縣公安局決定撤銷此案，理由為「被害人傷情達不到刑事立案標準」，開槍打人的周某系過失犯罪。

警方撤案後，曉彤家人雖然對此不理解，但考慮孩子的將來，只希望周某能支付後續治療費用，但至今沒有再收到任何賠償。

憶起妹妹受傷當天，曉輝仍心有餘悸，「當時，妹妹全身都是血，整個人都昏迷了，且四肢抽搐，後背滿是中彈痕跡」。當時在昆明市兒童醫院拍攝的CT顯示，曉彤全身共有27顆鐵砂彈片，「其中最嚴重的是顱骨與脊椎處的鐵砂，急需手術取出」。2016年1月25日，曉彤接受顱骨、顱內手術；同年2月1日，又接受脊椎手術，前後共取出4顆彈片。

當時，醫生擔心曉彤年紀太小，且手術風險高，如繼續手術可能會造成更大損傷，只能選擇先觀察，等休養好再接受手術。

當時，曉彤全身共有27顆鐵砂彈片。（新黃河）

曉輝表示，鐵砂彈片分布在妹妹的肺部、背部和腿部等位置，每逢陰雨天或換季時，受傷的部位總會隱隱作痛，「痛得忍不住流淚和抓狂」。曉彤一直不敢大幅度運動，就連體育堂也不敢跑步，尤其肺裏未取出的彈片，時刻影響著她大口呼吸。

多年身體的不適加上心理壓力，讓曉彤的性格變得孤僻且易怒。曉輝表示，妹妹有時會在身體痛到受不住時，一個人躲到外面哭，有時也會因為疼痛而摔打東西，「這些年，一家人都在小心翼翼照顧她的情緒」。

隨着曉彤年級漸長，遺留在身體內的彈片對身體反應愈發強烈。家人曾去醫院咨詢後續的手術問題，但在昆明市醫院咨詢治療費後，醫院告知醫療設備短缺，不敢再手術治療，只能去北京或者重慶才能繼續治療，但治療費高昂。

曉彤盼著能早日取出殘留在身體的「定時炸彈」，迎來真正的新生。（新黃河）

曉彤家屬認為，周某作為成年人，不但非法持有槍支，而且射擊他人造成傷害，應當被追究法律責任。2024年1月，曉彤家人再次向警方提出申請，要求警方對周某重新予以刑事立案。

身體的不適應和中槍後留下的疤痕，仍時刻提醒着曉彤，她和其他同齡孩子不同，其體內剩餘的23顆鐵砂彈片，不知何時會對身體造成不可預知的傷害。對於周某是否犯罪，曉彤並無什麽概念，只把當天發生的事當成一場「意外」，並期盼著能早日取出殘留在身體的「定時炸彈」，重獲新生。