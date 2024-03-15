廣湛高鐵湛江灣海底隧道貫通　全長達9640米

周五（15日）上午，廣湛高鐵湛江灣海底隧道貫通，隧道全長9640米，其中盾構段7551米，開挖直徑14.33米。據報道，隧道的修建能有效保留湛江灣現有城市天際線，減少對航道通行的影響，並有效規避颱風對高鐵營運安全的影響。



廣湛高鐵湛江灣海底隧道貫通，隧道全長9640米。（央視新聞）

央視報道指，廣湛高鐵湛江灣海底隧道工程是廣湛鐵路全線控制性工程，由廣東鐵投集團所屬廣東廣湛鐵路有限責任公司投資建設。其由一台盾構機向一個方向掘進，單洞雙線，是中國目前獨頭掘進距離最長的大直徑穿海高鐵盾構隧道，具有開挖斷面大、地質條件差、廢棄泥漿多、易結泥餅、既穿海又越城等特點。

而廣州至湛江高速鐵路正線自廣州站引出，向西經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江，終至湛江北站，含廣州樞紐、湛江樞紐相關工程，項目投資估算998億元人民幣，新建雙線401公里，設計行車速度為每小時350公里，新設佛山站、珠三角樞紐機場站、新興南站、陽春東站、陽江北站、馬踏站、茂名南站、吳川站、湛江北站9個車站，預留湛江東站、陽西站。

廣湛高鐵是國家「八縱八橫」高速鐵路網。（央視新聞）

廣湛高鐵是國家「八縱八橫」高速鐵路網、時速350公里沿海鐵路客運大通道的重要組成部分。目前，全線路基工程已完成93%，橋梁工程已完成91%，隧道工程已完成86%，站後四電、房建工程已全面展開施工，爭取2025年底具備通車條件。通車後，廣州中心城區和湛江中心城區列車運行時間將縮短至90分鐘左右，粵西地區通達時速350公里高鐵。其還將和廣汕高鐵等連接貫通，同時還將聯通珠三角機場群等交通樞紐。