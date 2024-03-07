昔日網紅雪條「鐘薛高」最低降至2.5元　最高銷售單價曾超60元

綜合內媒報道，此前內地專做高端雪條的「鐘薛高」曾穩坐高端品牌席位，不過近來連續傳出大幅減價消息，單價從60元一度降至2.5元（人民幣，下同）。



《新浪熱點》報道，「網紅雪糕」鐘薛高再次引發關注。在某購物平台，目前鐘薛高雪糕的銷售價格降至低位，有臨期產品甚至低至2.5元。而在熱賣時期，鐘薛高的最高銷售單價曾超過60元。目前，在第三方平台搜索「鐘薛高」，大部分產品都在打折促銷，均價5元左右居多，售價區間在3.9-10.4元之間。

公開資料顯示，鐘薛高品牌誕生於2018年3月，最早其因較高的售價被網友吐槽為「雪糕刺客」，此後又因雪糕「火燒不化」引發全網熱議。2018年「雙十一」，其兩萬支單價66元的厄瓜多爾粉鑽雪糕在15個小時內售罄，讓鐘薛高全網「出圈」。

艾媒數據顯示，在2023年中國消費者購買單支霜淇淋或雪糕的可接受價調查中，3-15元價格區間的佔比最高，15元以上的嘗鮮後基本無人問津。在「雪糕刺客」的標籤下，鍾薛高也曾尋求低價策略。 去年4月，鍾薛高推出全新低價雪糕產品Sasaa，售價為3.5元。