｢全校女生都喜歡我｣　江蘇20歲男大生患春季疾病「桃花癲」引熱議

撰文：鄭寧
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春季到來，萬物復蘇桃花朵朵開之時，江蘇一名20歲大學男生覺得「全校女生都喜歡我」，被確診患上「桃花癲」精神疾病，引發關注。

據荔枝新聞報道，今年20歲的小劉是江蘇一所高校的大二學生，從上個月起，小劉的精神狀態出現問題，總認為周圍的女生都喜歡自己，甚至別人一個眼神都會被其理解為「喜歡自己」的暗示。

20歲男大生認為「全校女生都喜歡我」，被確診患上「桃花癲」。（影片截圖）

淮安市第三人民醫院物質依賴科住院醫師盧振姣介紹，該同學認為自己在學校是最帥的，總認為很多女同學都喜歡他，因此還向全校的女生分別告白，對同學造成了很多的困擾。即使表白被拒，亦認為對方是礙於面子沒有接受。

不僅如此，由於精神的持續亢奮，小劉還經常出現整晚不睡覺、上課注意力不集中、花錢大手大腳等情況。

最終，經醫生診斷，小劉患上的是一種叫做「鍾情妄想」的精神疾病，也稱為「桃花癲」。盧振姣介紹，桃花癲主要多發在春季，主要表現就是興奮、話多，覺得自己能力很強、別人都喜歡自己，同時會出現性慾的亢奮，嚴重的可能會出現易激惹、攻擊周圍人，甚至對別人產生沖動行為。

最終在心理和藥物治療下，小劉的情況已經開始好轉。

網民評論：

很多精神疾病高發生期都是春季，沒有什麼好笑的哦！

春天天氣多變、環境多變，內分泌水平也會變化還是受影響的，很多患者春季也容易復發

臆想全校女生喜歡自己，這幸福感來得猝不及防！

覺得別人都喜歡自己，一定是精神疾病，但是覺得別人都不喜歡自己，那就是客觀事實了，至少對我來說是這樣的。

簡單來說就是發情。

這不是過分自戀嗎？

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