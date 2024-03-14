乾冰泡雙腳10小時致截肢　台灣兩男大生呃千萬保險金不成遭起訴

台灣兩名24歲分別為張姓、廖姓的男大生為了詐騙領取保險金，竟異想天開，由張男把雙腳放進裝有乾冰的水桶裏長達10小時，導致雙腳膝蓋以下凍傷壞死截肢後，以騎電單車凍傷為由申請8張保單共4126萬元新台幣（折合約1053萬港幣）賠償。唯騙局遭警方識破，最終2人以詐欺、幫助他人致重傷等罪遭到起訴。



台媒《ETtoday新聞雲》等報道，據警方調查，兩名男大生先在2023年1月投保6家保險公司，共8張壽險、意外險、旅遊平安險，總值4126萬元（新台幣，下同），接著2人買來大量乾冰放在水桶內，由張男把雙腳放入長達10小時，廖男為了避免張男放棄，直接用束帶將他綁在椅子上。

張男乾冰泡腿10小時過程中，廖男還拿筆碰觸張男小腿稱「誒、你腿都沒感覺耶、好神奇」。張男忍乾冰刺腿之苦10小時，直到雙小腿凍傷變黑變硬。張男送醫治療後達到嚴重凍傷標準，雙側小腿以下皆遭到截肢。

接著2人聲稱從同年2月底開始，騎電單車至陽明山、金山、淡水地區夜遊，因寒流來襲遭凍傷，向保險公司理賠，不過最後僅獲得其中一家保險公司賠償23萬，還倒賠21萬，花了44萬元製作雙腿義肢。不過由於2人投保金額太高，且在「出遊」前幾天才購買，保險公司認為不符常理，向刑事局提告詐欺。

台灣警方調閱氣象觀測站資料發現，2人所稱的夜騎時段溫度在攝6度至17度之間，根本不可能凍傷，且傷勢整齊對稱，也沒鞋子、襪子印痕，不合常理，騙局遭到識破。

用石膏粉加水燙傷手掌 乾冰浸泡小腿

經查，廖男、張男曾為高中同學，畢業後分別就讀不同大學，廖男以共同投資虛擬貨幣虧損為由，誘騙張男簽立2500萬元本票。兩人想投保意外險詐保，一開始利用石膏粉加水產生高熱燙傷，但張男僅手掌2度灼傷送醫，傷勢嚴重需要植皮，但仍不構成保險理賠的殘廢程度，頂多只能理賠醫藥費，後來才想出「乾冰斷腳法」，不過騙局仍被檢警識破，最終以詐欺、幫助他人致重傷等罪遭到起訴。