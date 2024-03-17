張家界遊客徒手攀岩險墮水惹議　景區：有安全員，一般不會掉下去

湖南張家界地縫景區有多名遊客徒手攀爬石壁，身上未有配戴安全繩，險墮入水中。景區工作人員回應稱，項目未有配備安全繩，水不是很深，旁邊有一名安全員監督，「但是一般好像沒有哪個人掉下去」。



網傳影片顯示，張家界地縫景區的攀岩項目主要靠遊客捉緊上方鐵鏈，腳踩環形鋼架通行，整個過程為橫向攀岩。在遊客攀岩的下方，是流淌的河水。

3月16日，景區工作人員介紹，景區於2019年開發徒手攀岩項目，攀爬過程中沒有安全繩，一次可以通行數人。河水深度約1.5米，水流較為和緩，底下的石頭形狀圓滑，一般不會劃傷遊客，天熱時會有遊客跳入河中戲水，目前未有出現有遊客受傷的情況。

工作人員又稱，該攀爬項目免費開放，為保障遊客安全，身高未達到要求的小朋友不能參與遊玩，他們的臂力不足以支撐攀爬的整個過程。

網民睇法：

安全員比安全繩安全嗎？

水不深 不會遊泳的就危險了

好像沒人掉下去？也許是掉下去的沒發現呢

不會遊泳的人，在水裏沒有平衡感站不穩，0.5米都會淹死

啥叫不怕一萬 就怕萬一

可怕的不是沒有安全繩，是景區和工作人員對安全的理解是那麽的出人意料

