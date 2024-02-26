麗江私人院落屢遭外人闖入拍攝「日照金山」　屋門柵欄家俱全毀

去年3月，來自湖南的粟先生（化名）在雲南麗江的玉龍雪山下租住一間舊屋，並花半年時間重新改造成小院落。

由於不收取任何費用，粟先生過年回老家期間，大批遊客到其小院落拍攝「日照金山」，但有人惡意闖入後搞破壞，不僅弄壞柵欄，房門也受損，垃圾遍地，其飼養的狗狗也被人傷害。



粟先生介紹，去年3月，自己和朋友們在玉龍雪山下租了一間舊屋改造，歷時半年時間，將其改造成小院落，希望打造屬於自己「向往的生活」，目前並沒有對外營業。

由於小院落可以看到「日照金山」美景，經過網絡分享和傳播，不少遊客都希望能夠走進院落裏觀景。粟先生便和朋友們分享了小院落的定位和攻略，「火爆的場景出現了，一個人看『日照金山』，瞬間變成了200多人」。

粟先生表示，面對突如其來的人流，他們不用預約不收費，只要有遊客私信詢問，他們都會回覆並表示歡迎，為此更精心布置現場，組織遊客同時欣賞「日照金山」，「那幾天，我覺得，所有的付出還是值得的」。

讓粟先生始料未及的是，當他回老家過年時，小院落竟被人闖入搞破壞。他介紹，過年期間收到不少遊客私信詢問能否去小院落拍照，更有人告知他院落被破壞，「過年初三到初十，我家處於一個沒有人在家的狀態，在老家過年的我，每天都在煎熬中度過」。

為此，他讓朋友幫忙在屋門貼上「請勿進入，垃圾帶走」的提示，但當他回到小院落時，卻發現自家柵欄被破壞，屋門損壞，手工做的搖椅被弄壞，垃圾遍地，養的狗也被人踢傷。為此，他不得不安裝閉路電視鏡頭。

+ 6

粟先生指，未來會與朋友完善場地建設，設置入場門檻。由於前期沒有閉路電視監控紀錄，他們沒有選擇報警，「第一次實操，管理上也疏忽了」。

多名遊客介紹，大家是慕名前往去欣賞「日照金山」，只要提前私信聯繫粟先生，征得其同意後便可進入小院落，且對方不收取任何費用。有遊客透露，2月14日到粟先生的小院落時，已見到院落大門左側柵欄躺地；另有人目擊，很多人都直接拉開柵欄進入院落，「人家提供一個好的拍照點，不感恩就算了，還要破壞，真不明白為啥會有這樣的人」。

網民睇法：

太過分了啊 這是入室搶劫的性質了吧

這又不是景區 主人不在家 直接把門撬了？ 就為了拍照 ？！

以後人不在直接把監控打開直播吧

簡直像土匪來了

不是自己家就不會愛護唄真的是這個世界上不是所有人都有素質

真是沒有攝像頭不行，報警都沒證據

不理解，為啥把人家的玻璃門拆了闖進人家屋子里 這樣看日照金山會更美麽

