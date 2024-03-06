近日，由廣東博工醫療科技有限公司（以下簡稱「博工科技」）建設實施的幹細胞機器人醫工科技中心項目，在東莞松山湖生物醫藥產業基地正式開工建設。該項目將重點開發生命科學機器人、分子細胞質量高端檢測裝備、數字化生命樣本庫等新型智能化醫療裝備，打造以生命科學機器人為核心的標杆化醫工融合研發與產業化基地。



博工科技幹細胞機器人醫工科技中心（以下簡稱「中心」）各項功能布局已初見雛形。該中心由1棟4層建築構成，主要包括細胞智能製造生產基地、數字化生物樣本庫、類器官組織工程研發中心、慢性病健康管理中心、幹細胞機器人科普基地、細胞與基因治療服務中心等功能區域。

據介紹，該項目主要分為兩期建設，其中一期以分子細胞質量高端檢測裝備和數字化生命樣本庫為重點（兼顧高端醫療裝備領域），二期則面向生命科學機器人全領域，將在一年內完成全部的研發、生產、測試用廠房及裝備建設。預計三年內完成臨床試驗並推廣應用。

該公司董事長劉照強介紹，「依託幹細胞機器人醫工科技中心，我們將落地數字化生命科學機器人方案，方案所打造的醫工智能化產品線，包含有培養箱、顯微鏡、加液器、離心機、廢液器、液氮罐6組機器人設備，能夠實現細胞自動化存儲、自動化擴增製備。」

據企業介紹在該項目的「專家學者庫」中，包含世界生產力科學院院士、俄羅斯工程院外籍院士吳東方，日本東京大學生物學博士、幹細胞科學專家李陶等。

東莞動工實施幹細胞機器人科技項目，打造醫工融合研發產業化基地。（示意圖 / vcg）

「幹細胞與機器人技術的結合，可為我們解決一些長期以來困擾醫學界的難題提供新的可能性。」吳東方在開工儀式致辭中表示。

去年6月，廣東醫科大學與廣東博工醫療科技有限公司達成深度戰略合作，攜手共建細胞與再生組織醫學中心（重點實驗室），目前已經建設完成。依託松山湖智能製造產業集群與廣東醫科大學學科優勢，博工科技深化「產、政、研、學、醫」聯動發展，蓄力打造「幹細胞機器人醫工科技中心」，推動生物醫藥與人工智能行業融合發展。

「松山湖是全國機器人與人工智能的高地，近年來也給予了生物醫藥產業大力支持，我們對在松山湖發展醫工產業十分有信心。」劉照強表示，未來，博工科技將在松山湖設立幹細胞機器人松山湖研究院，開展人工智能醫療器械、生命支持、腫瘤放療、智慧化醫院、智慧化實驗動物中心等方向的研究；還將依託院企、校企聯合創新成果，布局科研成果轉移轉化項目研發生產基地。