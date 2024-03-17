女童放學路上遭拖至巷內猥褻　梅州警：13歲男童送至專門學校訓誡

今日（3月17日）廣東梅州一名男孩在路邊拖走小女孩，疑似對女孩實施猥褻的影片在網絡引發關注。其後，廣東梅州公安表示，涉事男孩已被找到，是未成年人，已受理該案件。



3月17日，有網民發布一段監控影片稱，一名男孩在路邊拖走小女孩，疑似實施猥褻。影片中顯示的時間為2024年3月12日下午，一名身著黃色校服的男孩將一名女孩拖行至角落處，影片可以聽到女孩在哭叫，且其中出現疑似猥褻的行為。影片後半段，可看到有行人和騎電單車的路人經過，女孩才逃離現場，男孩隨即也離開。

有網民表示，影片中的地點可能為廣東梅州。3月17日下午，梅州市公安局工作人員回應，目前警方已受理該案件，具體信息以官方通報為準。

3月18日，梅州五華縣「五華發布」公告表示，事件發生於3月12日17時，五華縣一在校學生李某（男，13歲）跟隨一女生至一居民樓下時對其實施猥褻。期間，該女生盡力掙紮並大聲呼叫，被路人發現後，李某停止猥褻行為。

案情發生後，五華縣公安機關立即組織警力開展調查。經檢查，該女生身體未受到傷害。3月14日，李某已被依法送至專門學校進行訓誡教育。後續處理工作仍在進行中。