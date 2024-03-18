因這一怪癖5歲女童患｢長髮公主綜合症｣　醫生：關注兒童身心健康

近期，1名因腹痛難忍的5歲女孩被確診為「長髮公主綜合症」，醫生在女孩胃中發現成團毛髮，經過3個多小時的手術清理，取出的毛髮足足裝了半個換藥碗。醫生提醒，「長髮公主綜合征」主要由生理、環境、心理三方面因素而形成，家長們應注意孩子心理健康。



女孩媽媽介紹，孩子肚子痛已有三日，最開始只是隱隱作痛，能吃能玩，便沒有放在心上，沒想到逐漸疼痛加重。

醫生給女孩做了仔細的體格檢查，又查看腹部CT報告，詢問女孩母親最近有沒有吃什麽特殊食物，女孩媽媽透露，孩子從小有吃自己頭髮的習慣。醫生聽後豁然開朗，在看CT片時，發現女孩胃中有一團密度較高的團塊，結合母親提供的病史，醫生斷定孩子長期吃頭髮導致了胃內毛髮成團，這也是這次腹痛的原因。

得出了初步診斷後，醫生立即安排孩子住院，期望通過胃鏡「無創」取出，但當胃鏡進入的瞬間，所有人都驚呆了，女孩胃內的毛髮包裹食物殘渣形成一個巨大的團塊，充滿整個胃腔。

女孩胃腔內出現巨大毛髮團。（中國婦女報）

內鏡醫生無奈表示，如此大的團塊，內鏡取出太困難，且易造成食管、咽喉部的損傷，建議手術治療。

因此醫生決定嘗試利用腹腔鏡取出毛髮團。手術開始後，在腹腔鏡監視下，打開胃腔，暴露毛髮團，將其完整裝入取物袋，把取物袋的開口由臍部小切口拉出，將毛髮團打碎，一點點地從袋口取出，再將打開的胃腔嚴密縫合，沖洗污染的腹腔，經過三個多小時，手術順利完成，取出的毛髮足足裝了半個換藥碗。

9日後，女孩各項指標恢覆正常，吃飯、排便都沒有問題，肚子也不痛了，順利出院。

雖然「長髮公主綜合征」，名稱來源於著名的格林童話，但確實一種真是存在的疾病。這種病不僅僅是「吃頭髮」這樣奇怪的習慣，還是一種嚴重的健康問題。吃下的頭髮不會隨食物排出體外，會在胃腸道裏堆積成團，導致胃腸道阻塞，營養吸收不良，甚至胃腸穿孔，威脅生命安全。

這種綜合征通常和兩種心理行為相關：拔毛癖，即人們無法控制地拔掉自己的頭髮或其他身體毛髮；異食癖，即持續吃非食物物質，比如頭髮、泥土、紙張等。這些行為可能源自營養缺乏、心理問題或發展行為問題。

長髮公主綜合征是一種罕見而嚴重的病癥，它突顯了心理健康問題對身體健康的重要影響。這種綜合征的治療需要一個多學科團隊的合作，包括專業的外科醫生、精神科醫生等。通過外科手術移除胃毛團只是治療的第一步，長期的心理健康支持和治療對於解決根本的心理問題和防止病情復發至關重要。家長發現孩子有類似的癖好，應及時就醫。

醫生表示，「長髮公主綜合征」主要由生理、環境、心理三方面因素而形成。

生理因素方面，缺鐵性貧血是兒童異食癖的主要病因，某些患有缺鐵性貧血的兒童也會出現嗜食異物的現象。另外部份兒童的體內缺乏微量元素鋅，鋅雖然在人體內含量比較少，但它具有十分重要的生理作用。鋅參與體內很多種酶的代謝活動，缺鋅可引起很多器官和組織的生理功能異常。

環境因素上，有研究發現那些家庭破裂、經常缺乏父母的關心和愛護教育，缺少食物和玩具的兒童發生異食癖的比例明顯增高，是缺乏監護或情感關懷的表現。

心理因素則是兒童有精神方面疾患，易產生幻覺，不自覺吃異物。也有研究發現，有些兒童對食品需要的滿足與否，並不是以是否吃飽為標準，而是以嘴的運動需要是否得到滿足來衡量的。

醫生提醒家長，要關注孩子身心健康。如發現孩子有吞食頭髮的行為或是糞便中含有毛髮，需盡早至兒童消化科、兒童精神心理科就診。