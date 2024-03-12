一年叫外送近300次　周周飲酒燒烤熬夜拼事業　29歲男確診胃癌

撰文：許祺安
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《金羊網》報道，浙江有年輕男子嚴重依賴外賣，一年內幾乎頓頓飲食靠外賣度過，周周飲酒燒烤，為拼事業熬夜亦是常態，最終29歲時罹患胃癌。醫生提示，保持良好的生活習慣，若腸胃出現不適情況，應盡早去醫院就診檢查，以免耽誤病情。

據悉，男事主小何是公認的事業狂，對工作充滿熱情且不知疲倦。約一個月前，他總覺得上腹痛，頭暈目眩，四肢無力，後到醫院做胃鏡檢查，確診胃竇腺癌。

在浙江省人民醫院胃腸胰外科，醫生詳細評估了小何的病情，所幸只有病灶周邊淋巴結腫大，沒有明顯的遠處轉移病灶。接下來，醫生為其施行腹腔鏡胃癌根治術，手術切除2/3的胃和周邊的淋巴結，恢復順利，但還需接受後續的輔助化療。

醫生團隊在討論小何的病情。（金羊網）

談到導致胃癌的原因，小何母親表示，小何在工作上很拼，但生活上卻較為隨意，工作五六年飲食幾乎全靠外賣，加班後還會和同事叫外送宵夜，每周都要喝酒燒烤，飲食不規律，經常饑一頓飽一頓。

醫生分析了小何的病情後指出，近年來胃癌有日漸年輕化的趨勢，多數都和患者的不良生活習慣有關，例如生活不規律、飲食不健康，以及出現不適後抱有僥倖心理，不願去醫院做檢查等。醫生提醒，年輕人應盡量改變長年累月吃外賣燒烤夜宵等飲食習慣，遠離煙酒。對於身體出現腹脹、腹痛、惡心嘔吐等情況，要積極專科就診篩查。

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