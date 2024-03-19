上海男打羽毛球踩流浪貓摔倒致十級傷殘　投餵者竟被判賠24萬元

去年4月，上海男子吳某與同事在羽毛球館打球時，不慎踩到流浪貓導致摔倒，構成十級傷殘。吳某遂將羽毛球館所屬公司和流浪貓投餵者肖某訴至法院。

上海市閔行區人民法院經審理，一審判決肖某需向吳某賠償24萬元（人民幣，下同）；羽毛球館所在公司對肖某不能賠償的部分，承擔補充賠償責任，後續可向肖某追償。



2023年4月20日，吳某與幾名同事在上海閔行區一家羽毛球館打羽毛球。他在後場準備跳起接球扣殺，落地時右腳踩到流浪貓的腹部，致摔倒受傷。經醫院治療，吳某被診斷為右雙踝骨折和右腓骨干骨折；經鑒定，構成十級傷殘。

涉事羽毛球由某某公司經營，而被告肖某是該公司的員工，場館中的貓由其飼養。

吳某認為，某某公司經營的羽毛球館需收費，作為羽毛球館的經營者，該公司未盡到安全保障義務。肖某是貓的飼養人。據《民法典》的相關規定，兩被告應對吳某所受傷害共同承擔賠償責任。

吳某遂向法院提起訴訟，請求判令兩被告共同賠償其醫療費、律師費、交通費、營養費、護理費、住院夥食補助費、殘疾賠償金、精神撫慰金及鑒定費，共計351062.72元。

上海男子打羽毛球踩到流浪貓摔倒，導致十級傷殘。（視覺中國）

涉事的某某公司辯稱，事發當日，吳某是在單位組織下到其場館打羽毛球，但現場沒有貓，也沒有看到吳某是踩到貓後受傷。貓是很靈敏的動物，很難相信原告會踩到貓。

某某公司對吳某的受傷原因存疑，不認可其全部訴訟請求。此外，即便吳某所述屬實，其進行體育運動本身也負有注意義務，且他是在單位組織打羽毛球的過程中受傷，應當算是工傷，適用填平原則。

肖某辯稱，他事發當日不在現場。吳某提供的證據不能證明其受傷和貓有關。吳某所述的貓也並非其飼養，即便有投餵流浪貓的行為，因投餵者不能對貓管控支配，也不能認定屬於飼養人。因此，他並非共同侵權人，不是本案適格被告，本案不存在法定連帶賠償的情形。此外，吳某因劇烈運動產生的身體損害，本身也應承擔一定責任。

該案一審民事判決書顯示，依據多名證人的陳述，法院認定吳某受傷原因為在打羽毛球過程中踩到貓所致。依據查明事實，貓為肖某飼養。

上海市閔行區人民法院認為，根據法律規定，飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人應承擔侵權責任。故吳某要求肖某承擔賠償責任，該院予以支持。某某公司作為羽毛球館的經營者，對所經營的場地負有安全保障義務。由於其疏於管理，未盡其安全保障義務，致吳某在打羽毛球過程中於運動場所踩到貓而受傷，應承擔相應的補充責任。

2024年2月2日，法院依法酌情作出一審判決，肖某需向吳某賠償醫療費、護理費、殘疾賠償金等共計240198.20元。某某公司對肖某不能賠償的部分，承擔補充賠償責任，之後可向肖某追償。

網民睇法：

莫名其妙

這個社會需要的不是愛心，而是起訴的能力

踩人家肚子還沒賠錢呢

不是場地管理的問題？投餵流浪貓何罪之有？流浪人要不要幫？

這純純的飛來橫禍

餵個貓還餵出這麽大事

