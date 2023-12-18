杭州貨車被攔截揭近千隻貓困雞籠　部分戴頸圈疑有主人

12月15日，一輛載有大量貓咪的貨車在杭州市一街道被攔截，部分貓咪戴有頸圈，該批貓咪隨後轉運至寵物醫院暫時安置。據院方統計，被安置的貓咪約有960隻。當地警方及農業農村局已介入調查。



據介紹，貨車在杭州市餘杭區仁和街道附近被攔截，車上貓咪被分裝在62個雞籠中，每個雞籠有10至15隻甚至更多的貓，大部分是在小區流浪的田園貓，也有許多走失的名種貓。

經舉報，貓販已被餘杭仁和警方控制，所有貓已運至杭州國泰寵物醫院暫時安置，已經做過初步檢查的貓咪分批在各個房間休息。

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寵物醫院工作人員稱，據統計，此次被安置在醫院的貓約有950至960隻，貓咪目前整體狀態較好，但大部份仍處於應激狀態，受外傷的情況不多，部份有呼吸道感染的問題，牠們將分批接受治療。

工作人員表示，部份貓咪有戴頸圈，應該是有主人；也有很多親近人的貓，但身上沒有相關標識。

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《紅星新聞》報道，其中一隻獲救貓的主人楊女士憶述，12月15日清晨，家中2歲的布偶貓走失，她翌日晚在社交平台上看到有運貓的貨車被攔截，於是連夜趕往安置地點試圖尋找。經信息核對，確認其中一隻獲救的布偶貓是楊女士的愛貓，「非常感謝志願者們幫忙救回了貓咪，也希望偷盜貓咪的人得到相應懲罰，讓伴侶動物們有更好的生存空間」。