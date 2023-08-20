跟著「乘風破浪的姐姐們」打卡順德　來一場深度人文治癒之旅

8月11日，綜藝節目《中國有滋味》播出第二期，蔡少芬、龔琳娜、蔡卓宜、芝芙、吳倩、吳昕6位明星組團走進佛山順德，節目官宣「姐姐們」成為順德文旅推廣大使。

蔡少芬等6位明星成為順德文旅推廣大使順宣供圖

節目播出後，不少網友在彈幕區、評論區發出感嘆：「看完我也想去順德吃美食了」「這個地方好好看，有沒有人知道在哪裏」「相當好奇姐姐們都去了什麽地方」，大家紛紛表示希望可「Get」到同款路線遊玩攻略。趁著暑假，讓羊城晚報記者帶大家重走「浪姐」路線，轉進老街巷、避開人潮，來一次深度人文美食之旅。

「這裡是順德」牆繪

百年鳳城的古色韻味，不止「廣東四大名園」清暉園

說到順德，就不能不提清暉園。作為國家級文物保護單位，清暉園建於明朝，與佛山梁園、番禺余蔭山房、東莞可園並稱嶺南四大園林。全園構築精巧，布局緊湊，建築物形式輕巧靈活，雅致樸素，庭園空間主次分明，結構清晰。

清暉園

整個園林以盡顯嶺南庭院雅致古樸的風格而著稱，園中有園，景外有景，步移景換，並且兼備嶺南建築與江南園林的特色。現有的清暉園，集明清文化、嶺南古園林建築、江南園林藝術、珠三角水鄉特色於一體，是一個如詩如畫，如夢幻似的迷人勝地。

「當時，6位姐姐就在清暉園狀元堂前方的空地。」清暉園相關負責人介紹，姐姐們對清暉園的精致贊嘆不已。

每逢節假日，清暉園門票常常被預訂一空，這火爆狀況，想必許多未曾來過順德的人，也早已把清暉園放進旅遊清單裏。但有個地方估計許多人都未曾了解過——樂從陳家祠。

陳氏大宗祠大量使用木雕、磚雕、石雕、灰塑裝飾工藝

這時候就有讀者疑惑了，陳家祠不是廣州著名景點之一嗎，怎麽跑到順德了？其實，這個陳家祠的全稱應該叫「樂從沙滘陳氏大宗祠」，與廣州陳家祠僅差「1歲」。

樂從沙滘陳氏大宗祠創建於清光緒二十一年（1895年），光緒二十六年（1900年）竣工，由時任鄉長的舉人陳文蔚及在南洋經商的殷富陳泰等人首倡，經族中紳耆們響應，經多渠道籌措資金，歷時5年建成。

祠堂建築群由大小十一座單體建築組成，以中路為主線，兩邊廳堂、廂房圍合，每座單體之間以巷相隔，以廊相連，形成嚴謹對稱、主次分明、空間寬敞、規整嚴密的「五間開外、五路三進、兩廊兩襯祠」的建築布局，占地面積達到9600多平方米。

「陳家祠是順德保存最完整的清代祠堂。」導賞員告訴記者，這裏不僅佔地面積大，且大量使用木雕、磚雕、石雕、灰塑裝飾工藝，題材廣泛、形象傳神。

一直以來，陳氏大宗祠亦作為傳統建築文化遺產和廣東祠堂的代表而廣受國內外學界等多方關註，前來參觀的中外遊客不計其數。

樂從食品協會副秘書長黃毅敏也參與了節目的錄製，她表示樂從以家具、鋼鐵世界等聞名，而此次拍攝的陳家祠是樂從非常具有代表性的古建築。「這次的節目是一個推介順德、推介樂從的好機會，節目把這個名片帶到全國觀眾面前，讓大眾可以了解到這裏的歷史底蘊和文化傳承。」

順德不僅保存了眾多古建築，還保留著傳統文化。作為「中國龍舟之鄉」，順德龍舟文化綿延千年、底蘊深厚，「亞洲龍」樂從龍舟隊更是代表國家「出征」拿回了一個又一個世界冠軍。

節目中，6位姐姐走進古樸典雅的勒流富裕幸福龍舟館，木質屏風、印刻著勒流十多支隊伍的船槳、華麗的龍舟仔……豐富的龍舟元素讓所有人沈浸在濃厚的文化氛圍中。龍舟館結合傳統手工和現代工藝，設計製作多種規格的龍舟模型紀念品和創意工藝品，一件件龍舟仔尤為亮眼。

龔琳娜、蔡卓宜體驗龍舟文化順宣供圖

記者了解到，龍舟仔製作技藝於2020年列入順德區第八批區級非物質文化遺產名錄。該製作技藝是繼承傳統龍舟基本製作工序，以柚木為主要原料，輔以裝飾配件，按大龍舟比例縮小製成龍舟仔的一種傳統手工製作技藝。

富裕幸福非遺龍舟第4代傳承人蘇海明表示，此次節目中姐姐們吃了龍舟飯，體驗了劃龍舟，多方面感受到龍舟文化的魅力。「希望能通過這個節目，讓全國年輕人了解到順德龍舟文化，也能因為這個節目來到這裏打卡。」

跟著食客團，美味不踩坑

作為「世界美食之都」的順德，美食自然是不能少的。節目中，「一家排隊吃苦的甜品店」讓姐姐們迷惑不已。這家甜品店「民駿龜苓膏」位於著名步行街華蓋路，是順德人非常熟悉的老鋪子。據老板介紹，店鋪前身是藥材鋪，而他是中藥師，從1995年開始改做龜苓膏和涼茶。

一踏進店鋪，一股濃厚的中藥味撲面而來，放眼望去店鋪墻壁上放滿了一格格的藥材。即便是工作日，店鋪裏也有不少前來打卡的遊客。

「那天姐姐們第一次品嘗了順德甜品，像雙皮奶、龜苓膏、綠豆沙、葛根水。」老板介紹，「她們給我們的反饋是說雙皮奶很香很滑，龜苓膏吃起來很養生。」

來到順德尋找美食，除了在步行街，拐進熱門景點旁邊的街道也能找到藏匿居民樓間的美味。在清暉園對面，穿過低矮的房屋，再折過幾個拐角，就能找到一家「外表古樸、內心時尚」的煲仔飯店。

探記煲仔飯位於清暉園片區——非遺小吃、私房菜美食聚集區內，選址於一座近300年歷史的古宅。主理人梁星龍鐘愛古宅，自行設計，將嶺南風格透過一窗一瓦、一梁一磚呈現給遠道而來的食客。坐在窗邊，食客便能欣賞古典的藝術建築，品嘗煙火味的人世間。

據了解，煲仔飯的前身是五更飯，在生活艱難的時代，最簡樸的五更飯是順德乃至珠三角百姓日常的補品。

美味煲仔飯

梁星龍介紹，店內的煲仔飯以順德各鎮街的特產為風味，通過打開味蕾，讓食客體驗最順德的味道。「當時節目組和姐姐們選擇光臨這裏，我感到十分榮幸。在網友們交流之後，不少人通過社交平臺找到了我們，暑假期間營業額比之前上升了30%-40%。節目播出之後，相信會有更多的人知道煲仔飯，了解順德美食、順德特產。」

在節目裏，姐姐們需要猜出三家店鋪中實際不存在的店鋪，「勒流富裕幸福龍舟飯館」是節目組設計出來的，美味精致的龍舟飯飯館並不存在。為此，一眾姐姐覺得非常可惜。

記者了解到，當時拍攝時提供的龍舟飯菜品是真實存在的，由大良橋珠印象私房菜的大廚們精心烹飪。據了解，橋珠印象是順德老字號正宗粵菜館，2021年獲得大良必食榜三星榮譽稱號，2022年橋珠印象餐飲出品的「香茅黃金鰻」「油潑長壽魚」「巖鹽焗乳鴿」三個名菜獲鳳城本土名點名菜名小吃評選的名菜獎。

橋珠印象餐飲的招牌菜為順德魚生，就是節目中的「撈起」。魚生需選用瘦身草鯇，大廚刀起刀落後，薄如蟬翼的生魚片被盛放在龍船造型的擺盤裏，晶瑩中透出彩虹色澤。

來自湖南的黃小姐和朋友自駕到順德遊玩三天，每一天都安排了滿滿的美食行程。「相比較我們那邊的口味，順德這邊比較清淡，但會更註重鮮甜、口感。像早茶點心、魚生都讓我們覺得很不一樣。」

飲一杯清茶，漫步情懷河，感受小城慢生活

「小城故事多，充滿喜和樂。若是你到小城來，收獲特別多。」在綠樹成蔭、碧波蕩漾的小河旁，龔琳娜誇贊起順德的美景和舒適。

節目組選取了容桂新湧電影街和情懷河作為宣傳海報拍攝點。龔琳娜、芝芙、吳倩都在這裏留下氛圍感十足的照片。

情懷河曾是廣東商埠最繁華的河道之一，「一船巢絲去，一船白銀回」描寫的就是當時的繁景。情懷河的變更是一部濃縮的順德經濟史，從南國絲都、新湧水閘到情懷河，一公裏水道跨越百年時光，幾代順德人在此成長，這裏承載了老一輩人的種種回憶。

而電影街則是依靠情懷河一側，改造自依河畔而建的七八十年代民房。《爸爸是外星人》《乘風破浪的爸爸》《拯救嫌疑人》《唐人街探案2》《看見兩朵一樣的雲》等影視作品先後到此取景。

電影街容宣供圖

兩旁房屋的外立面裝飾，加設電影元素，重新布置成賓館、理發店、涼茶鋪等富有生活氣息的舊城區，讓人感覺穿越回到20世紀七八十年代。

無論是愛美食的「吃貨」，還是歷史文化愛好者，這個周末到順德，跟著「乘風破浪的姐姐們」走同款路線，都能找到最適合自己的遊玩地點。

遊玩攻略



1. 大良街道打卡點：清暉園、民駿龜苓膏、探記煲仔飯、大良橋珠印象

2. 容桂街道打卡點：新湧電影街

3. 勒流街道打卡點：富裕幸福龍舟館

4. 樂從鎮打卡點：沙滘陳氏大宗祠

