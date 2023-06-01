大美嶺南｜佛山順德樂從：四百年龍舟之城到全球最大傢私採購中心

「秋風吹轉五羊城，合軍齊奏凱歌聲。」這是佛山順德樂從傳唱至今的「賽龍謠」。羊城晚報《大美嶺南》走進樂從，樂從龍舟據史料向上追溯，會發現它同明代首輔張居正一個時期。也正如改革家張居正剛毅果敢、堅韌不拔的品質一般，樂從人向來敢為人先。



「閏月風光三月景，二分煙水八分人。」 樂從龍舟每次集結都是一場盛會。鮮紅的木棉花倒映在碧綠的河水上，水波浮動。河岸邊的人群或坐著或蹲著，有樂事者在綠地上打上天幕坐在其中，男女老少談笑風生。堤岸邊，人頭攢動，尋找著最佳觀測點。當比賽響鑼，岸邊的人站起來、跳起來，更有甚者從綠地急急地走到岸的盡頭，堤岸上人們扒在欄桿上，齊刷刷地望向河面。

忽然間，河面熱鬧起來。響亮的號子此起彼伏，河畔的人群大聲呼喚，吶喊起來。隨著幾艘龍舟爭先出現，河水仿佛在沸騰，船頭劈開碧石似的水，分成兩片向船側翻滾而去；船槳划破浮動的水面，水花濺起飛向船尾。河畔雲旗獵獵，河中擂鼓聲聲，這裏成了「龍」的演武場。金黃白赤乘風破浪，紅藍烏翠張牙舞爪。錦旗林立，鼓聲赫赫，群情激昂，歡聲震天，水上水下熱鬧非凡。

龍舟在鼓聲、號聲、呼喊聲中，如一支支利箭從水面飛過，穿過樂從陳家祠外的河道。祠堂灰藍色的瓦片，見證著樂從百年風雨、歲月悠悠，祠堂屋頂的灰塑，一如舊時望著龍舟競渡、水波不息。

龍舟又蕩舊時波，鑼鼓頻催破浪梭。年年歲歲，歲歲年年，划龍舟的漢子變成了老人，老人又教會了新人；看龍舟的孩子變成了大人，大人又帶著小孩來看。卻也是，在沙良河上，看樂從人相約水上、展臂划槳、中流擊水，何其快哉。賽龍舟，賽龍舟，幾艘蘭舟多競渡；看龍舟，看龍舟，兩堤未鬥水悠悠。

樂從人駕著龍舟奮勇爭先，順著四百年時光划至現在。如今的順德樂從龍舟隊參加過國家級、國際級龍舟賽事153場次，勇奪賽事項目386金，可謂「壓盡群龍」。

樂從龍舟奮勇爭先，樂從變化翻天覆地。坐船沿著東平河前行，遠眺樂從8公里的濱河景觀綠道，可以看到鋼筋水泥交織著綠意蔥蔥，燈火璀璨閃燿著水波碧藍，樂從已由偏僻圩場，變成了魅力四射的商貿之都。在樂從家具城，店舖綿延十餘里，車水馬龍川流不息，全球家具採購商雲集於此，樂從是「中國家居商貿與創新之都」，是全球最大家具採購中心。

龍翔潛海不可及也，乘風破浪不可阻也。樂從人賦予龍舟遨遊於水的勇武與矯健，樂從龍舟鼓舞著樂從人乘風破浪、奮勇向前。樂從這艘龍之舟正從江河划向海灣，從國內划向世界。

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