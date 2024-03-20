差點吻了老鼠嘴！網民曝豆瓣醬中吃到鼠頭　廠商：不會那樣完整

去年發生在江西南昌的「鼠頭鴨脖」事件，一度引起軒然大波。近日，再有內地網民曝光，在豆瓣醬中吃到鼠頭。涉事豆瓣醬廠商回應稱，豆瓣醬加工採用全機械化操作，「即使出現鼠頭，也不會那樣完整。」



周一（18日），有網民發布影片稱，自己在一款豆瓣醬中吃到鼠頭，還稱「差點吻了老鼠的嘴」。影片顯示，鼠頭上的毛髮還清晰可見。

該網民介紹，自己是在用豆瓣醬炒菜之後才發現鼠頭，「一瓶豆瓣醬快吃完了才發現，害得我一整天都沒胃口。」

該網民還稱，已於發現鼠頭翌日向當地12315（消費者投訴舉報熱線）進行投訴，事件正在處理中，「目前不想要賠償，只想曝光這類廠家。」

對於相關指控，註冊地位於四川成都的涉事豆瓣醬生產廠商工作人員表示，豆瓣醬的加工為全機械化操作，出現鼠頭此類大體積異物的可能性幾乎沒有。

該工作人員還說，豆瓣醬的加工還需經過破碎、罐裝等流程，而篩選、破碎辣椒的機器很密，罐裝的機器通道也很細，「像一個吸管一樣將豆瓣醬灌入瓶子裏，即使出現了鼠頭，也不會像影片中顯示的那樣完整。」

不過，不少網民都質疑事件的真實性，認為鼠頭若在豆瓣醬中浸泡時間過長，不可能維持原色。目前，市場監管部門已經介入調查。