「鼠頭鴨脖」事發5個月後　涉事江西高校2名校領導離職

發生於今年6月的「鼠頭鴨脖」事件，備受輿論關注。當局經過調查後表示，將嚴肅處理涉事相關責任人。

據《澎湃新聞》報道，江西工業職業技術學院校黨委書記姚小英、校長劉華等校領導，已於近日離職。



江西工業職業技術學院網站顯示，「現任領導」一欄中，楊丹青任江西工職院黨委書記，陳頭喜、曾峰均任校黨委委員、副校長。校長一職目前空缺，胡浩、周金業、盧曉霖繼續擔任原職。

相較於該校此前公布的領導成員名單，除了姚小英、劉華以外，原任校黨委委員、副校長的支衛兵也不在現任校領導之列。

其中，姚小英曾任江西工業職業技術學院副校長、校長等職，於2018年2月出任該校黨委書記；劉華曾任江西現代職業技術學院黨委副書記、副院長等職，於2019年4月出任江西工業職業技術學院黨委副書記、校長。

今年6月，「江西一高校飯菜中疑吃出老鼠頭」的影片在網絡引發廣泛關注。6月3日，江西工業職業技術學院發布情況通報稱，異物經當事人確認為「鴨脖」。6月4日，南昌市高新區市場監管局相關人員稱，初步判定為鴨脖。

惟相關通報並未消除公眾疑慮。及至6月10日，由江西省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查組宣告成立，對該事件進行調查。

6月17日，聯合調查組對外通報調查結果指，根據國內權威動物專家對提取的當事學生所拍現場照片和影片進行專業辨識，判定異物為老鼠類嚙齒動物的頭部。

通報表示，經認定，江西工業職業技術學院對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。

公開資料顯示，江西工業職業技術學院是1999年經教育部批準成立的江西省首批獨立設置的公辦全日制綜合性高等職業院校，是江西省示範性高職院校。學校創辦於1954年，先後經歷了調整、升格、合併、更名等發展階段，至今近70年的辦學歷史。