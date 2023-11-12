湖南小學食堂吃出疑似老鼠頭　官方通報：異物檢測結果為兔頭唇部

再現鼠頭鴨脖？近日，湖南某小學食堂被爆吃出疑似老鼠頭，影片中清晰可見牙齒及白色毛髮，引發關注。11月9日，湖南懷化市鶴城區市場監管、教育、公安等部門組成聯合調查組調查事件。據最新調查結果通報，依據聯合調查組調查情況以及國家級權威機構檢測結果，確定疑似異物為兔頭唇部。因學校管理漏洞和食堂工作人員對兔肉加工過程中的操作問題，導致兔唇邊的白色兔毛和兔齒沒有除盡。目前，當地已責成區教育和市場監管部門進行調查處理，追究相關責任，並加強監督管理。



據此前報道，爆料者發布影片顯示，該異物不僅擁有牙齒，還有著許多白毛。據介紹，事發地為懷化市舞水小學西校區，異物看似老鼠頭，但老師解釋說是兔子頭。對此，事主感覺非常噁心，並質疑在學校吃出來這樣的東西，感覺學校食堂管理不認真負責。事後，他向市政府報告，目前正在等結果。

11月9日下午，懷化市鶴城區市場監督管理局工作人員介紹稱，懷化市市場監督管理局已接到相關投訴並通知他們。待正式通知下發，鶴城區市場監督管理局會到現場調查了解。

針對事件，當地今日（11月12日）發佈官方通報，11月9日下午，懷化市鶴城區市場監管、教育、公安等部門組成的聯合調查組，在省、市專家組指導下開展調查。

通報指，9日下午，鶴城區市場監管局接投訴後，在多方見證下，依法對涉事學校食堂香辣兔丁菜品留樣樣品和當事學生家中的疑似異物實施封存。10日凌晨，鶴城區政府一名副區長帶領區教育局、區市場監管局各1名工作人員以及省專家組1名成員，連夜將2個封存樣本送往具有資質的國家級權威食品檢驗機構進行檢測。10日晚上8時許，檢驗機構出具《檢驗檢測報告》兩份，檢測結果均為「未檢出鼠成分，檢出兔成分」。

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通報指，聯合調查組對涉事學校相關教師、學生、家長和食堂工作人員進行了詢問取證，調取了學校與配送公司在微信上關於營養改善計劃帶量食譜的傳輸文件和即時通訊記錄，查看了食堂後廚視頻，查閱了11月7日供貨方編號為XSD20231100062的銷售單（註明為兔肉，數量240斤）、編號為4307827860的動物檢疫合格證明（種類為兔）、11月6日-11日的學校帶量食譜（11月7日為香辣兔丁、粉絲炒肉沫、絲瓜湯）、11月7日的學校食堂原輔材料出庫明細（記有兔肉240斤），以上均顯示11月7日當天涉事學校食堂買進了兔肉並加工成菜品，供師生午餐食用。

通報表示，綜上，依據聯合調查組調查情況以及國家級權威機構檢測結果，確定疑似異物為兔頭唇部。調查發現，因學校管理漏洞和食堂工作人員對兔肉加工過程中的操作問題，導致兔唇邊的白色兔毛和兔齒沒有除盡，學校和食堂負有責任。目前，區委區政府已責成區教育和市場監管部門進行調查處理，追究相關責任，並加強監督管理，立行立改。同時組織全區學校舉一反三，全面自查整改，切實保障全區師生用餐衛生安全和營養健康。