北京22歲女子以性交片勒索60歲人夫2千萬 遭判監3年半
撰文：中天快點TV
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北京市有1名22歲的于姓女子，在去年1月與60歲的宋姓人夫相識之後，便陷入了熱戀，成為對方的小三。不過這段感情並未持續太久，日前2人分手之後，于女便以「曝光激戰片」為由向宋男索討2000萬元人民幣，只是卻反被法院依敲詐勒索罪判處3年6月徒刑。
綜合陸媒報道，年僅22歲的于女在2021年1月認識了宋男後，儘管明知對方是60歲的有婦之夫，仍執意要成為對方的情婦。不過2人的感情維持了大約1年左右，于女就被宋男甩了。于女對此相當不滿，便威脅宋男若不願匯款2000萬元人民幣的話，她就會把2人交往過程中錄製的性愛影片曝光。
宋男對此並不以為然，而是直接向警方報案，于女也因此遭到逮捕。于女到案後坦言，自己的確有勒索宋男，但辯稱自己只是希望能多要點錢，好讓她得以在北京站穩腳步生活。此案經北京海淀檢察院起訴後，近日法院也依敲詐勒索罪判處3年6月徒刑。
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