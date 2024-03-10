廣州版「空中的士」飛越珠江新城CBD　距離商用飛行還有多遠？

日前，「全球首條跨海跨城電動空中航線首飛成功，從深圳到珠海僅需20分鐘」的消息讓粵港澳大灣區的消費者激動不已。



3月8日，廣州低空經濟產業發展媒體調研組抵達天河區臨江大道上的天德廣場，見證小鵬匯天旅航者X2、廣汽Gove、峰飛航空V50大白鯊相繼飛越珠江新城CBD。上午9時20分，旅航者X2準時從天德廣場超甲級寫字樓群垂直起飛，通過自動駕駛模式向廣州塔方向飛行，飛越省博物館、花城廣場、海心沙等廣州地標。

「我們以前都是在一些人口稀少的戶外飛行，這些地方有一定的價值，但是真正的空中出行還是要在城市CBD上空，今天是第一次。」小鵬匯天創始人、總裁趙德力在接受採訪時表示，此次完成城市CBD「天德廣場-廣州塔」區域的低空飛行，驗證了小鵬匯天的飛行產品可以滿足城市複雜環境的使用需求。

實現低空出行的目標，究竟還有多遠？「隨著低空經濟的逐步發展，低空空域正在逐漸放開，希望在不遠的未來能夠實現常態化運營。」趙德力稱，從郊外試飛到此次在城市CBD試飛，到娛樂飛行、景區遊覽，再到日常出行，低空出行是一個過程，預計在未來5年到10年將有非常大的進步。

在eVTOL運營服務商合利智能總裁張驛看來，今年將是廣州版「空中的士」商業化元年。張驛稱，合利智能將成為首批獲得牌照的運營商，屆時廣州的消費者可以享受到「空中的士」的服務，項目可能包括「飛行汽車」環廣州塔、珠江新城等路線。不過，目前商用飛行的價格還未確定。

低空經濟是否僅止於此？在廣州極飛科技股份有限公司的農用無人機展廳中，農業無人飛機、遙感無人飛機、農業無人車、農機自駕儀、農業物聯網和智慧農業系統等產品，讓「智慧農業」照進現實。在位於黃埔區的「超級農場」，農業無人機沿著兩排番茄自行噴灌；不遠處的稻田裡，農機自駕儀正在旋耕犁地。

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在海珠區太古倉碼頭，更是一派熱火朝天的景象，運輸水產生鮮、飲品快餐、日用百貨等各類物資的無人機陸續抵達，經過分派、再裝機後，它們滿載著多品類商品在天空中交會。在白雲區安華匯風洞跳傘基地，上演著飛行特技表演，煥發出低空文體旅遊經濟業態的新機遇。

「我們在去年就作出了廣州低空經濟發展規劃，目標是到2027年把低空經濟總規模做到2100億元，到2035年實現6500億元，在低空經濟領域為『再造一個新廣州』持續發力。」廣州空港委市管一級調研員賀同林表示，廣州接下來將從研發製造、飛行運營、基礎設施三方面著手，同企業一起發力打造產業高質量發展的生態。