癲癇症「救命藥」氯巴占開出全國首張處方　家屬：不用擔心斷藥了

9月22日，作為臨床急需藥品臨時進口的原研藥，治療癲癇患者的「救命藥」氯巴占（Clobazam），在北京協和醫院開出全國第一張處方。



《央視新聞》報道，毛女士的兒子是首位在國內醫院開具處方後使用到原研藥氯巴占的患兒。

毛女士介紹，兒子兩歲時患上嬰兒痙攣症，服用氯巴占將近5年，之前一直是靠朋友從國外代購，經常面臨斷藥的風險。她在病友群得知氯巴占將在國內上市的消息，於是帶兒子專程從河北去到北京協和醫院神經科。

她表示，若不能長期規律服藥，患者的病情會容易反覆，甚至會有併發症。她此前在網上從德國找人代購氯巴占，但一直怕買到假藥，「現在就太方便了，因為不用擔心買到假藥了，畢竟醫院開出來肯定是正規途徑，而且不用擔心斷藥了」。

毛女士的兒子是首位在國內醫院開具處方後使用到原研藥氯巴占的患兒。（微信公眾號＠中央廣電總台中國之聲）

今年6月，國家衛健委、國家藥監局聯合製定發布《臨床急需藥品臨時進口工作方案》和《氯巴占臨時進口工作方案》。 《方案》明確，在北京協和醫院牽頭的遍布全國的50家三級醫院，進口氯巴占將陸續落地，患兒和家屬經過符合條件的醫師開具處方，可以購買到氯巴占。

北京協和醫院藥劑科主任張波介紹，隨着原研藥氯巴占的進口，國內的難治性癲癇患者可解決用藥的可及性問題。同時，氯巴占進口建立了新的中國特色藥物可及性的創新機制，為其他罕見病藥物的可及性提供另一種解決的路徑。

中國藥科大學藥品監管科學研究院執行院長邵蓉表示，解決罕見病家庭用藥難題的措施主要包括進口原研藥、進口藥品國產化以及仿製等途徑。

她介紹，進口藥品的註冊審批需要經過多道嚴格程序，近年來針對罕見病用藥，國家藥監部門也盡可能縮減上市審批時間。至於國外直接進口的藥品，只要藥品持有人向藥監局提出申請，且該藥符合臨床急需、罕見病用藥、兒童用藥等，在保證安全性的前提下，審批程序就會適當加快。