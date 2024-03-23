28歲正妹急速衰老、陽光帥哥變老漢？「徒步去西藏」再次引爆網絡

近日，一位推車徒步進入西藏的女子夏夏受到眾多網友的關注，只有28歲的她在徒步旅行後，變成皮膚粗糙黝黑，令網友驚嘆「像58歲大媽」。也讓西藏徒步旅行再次引發熱議。



許多網民更分享許多西藏徒步旅行前後對比照，成為網絡熱話。不過，「徒步去西藏」並非近年才流行，但是這幾年隨著網絡直播平台的流行，越來越多人選擇「拉車遊西藏」、「徒步走西藏」，旅遊方式的走紅也衍生一些亂象。



28歲女徒步入西藏大變樣 網民嘆滄桑如58歲 事主：沒有容貌焦慮

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網絡上流傳進藏前後對比照：「一進西藏誤終身，從此顏值是路人」

據了解，「夏夏」接第一次正式徒步是走川藏線，因覺得它有挑戰性，同時也比較神奇，故在2021年11月29日獨自從湖北孝感出發，途經湖南、重慶、四川，並在2023年1月29日到了西藏拉薩布達拉宮。

為了旅程，夏夏準備了帳篷、煮食的工具等，若路上發現少東西就會再補給，當中買的最多的東西就是行動電源和數據線。今年1月6日，她再從重慶出發，挑戰滇藏線，在兩個多月內經過四川內江、雲南昭通、四川涼山等地，目前到達雲南香格里拉了，打算走完滇藏線後再做下一步打算。

正因為路途時間長，加上高原地形防曬不易，皮膚長時間曝曬、路途辛苦等因素。「徒步西藏」前後對比照一直都是網絡熱議的焦點。網民也發明了許多金句，包括「一進西藏誤終身，從此顏值是路人」、「從96年到69年只要去一次西藏就夠了」、「西藏能徹底改變一個人。」

網絡廣傳的「進藏前後對比照」：

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2021年有個博主因為創業失敗跑去西藏徒步旅行，容貌變化引發網民議論。（知乎）

西藏徒步旅行的三大難關

據了解，西藏徒步旅行的三大難關包括迷路、高原反應和極端的氣候。除了迷路的危險外，高原反應和極端天氣，是西藏特有的難關。

「高原反應」，（又稱高山症，簡稱高反）是指人到達一定海拔高度之後，身體機能為適應因海拔高度變化造成的氣壓差、含氧量少、空氣乾燥等問題，而產生的一系列自然生理反應，倦怠、全身無力，尤其是在費力登山時，更甚者開始出現頭痛、失眠、持續的心跳加速、噁心和嘔吐。

范冰冰去西藏做慈善患上高山症。（微博圖片）

輕者只需吸氧、服用抗生素藥物，兩天左右可以好轉，但如果呼吸道感染，即使是輕微感冒，都有可能導致高原肺水腫和高原腦水腫兩種急症而奪命。

另外，徒步的情況下，如果沒有完全適應高海拔地帶的生活環境，仍然有很大機率虛弱到站也站不起來，而荒野徒步過程中遭遇的高反則更有可能危及生命。

值得關注的是，據媒體報道，保險投訴局日前公布案例，2023年有港男遊西藏前買了旅遊險，在西藏三大聖湖之一的羊卓雍措旅遊時，不幸出現高山反應，送院不治，家人代為申索保險卻被指高山症是疾病、非意外，按保單條款不予賠償。

鬼斧神工！西藏昌都發現大型雙層藍冰洞 內部宛如水晶宮殿

西藏昌都新發現一處絕美的大型雙層冰洞。（人民日報）

極端天氣

此外，高海拔同樣賦予西藏變幻莫測的氣候，「一日四季」的景象是親眼所見的現實。極端氣候的降臨往往讓本就隱秘的路線標識更加無跡可尋，而陡然升降的氣溫同樣時常讓到徒步者手忙腳亂。

高原反應、迷路與極端天氣這三個因素的同時出現，都令西藏的徒步變得無比艱難，對於驢友的體能、裝備以及野外生存的能力更是不小的考驗。如果自己的身體無法及時適應變化，請毫不猶豫地立即下撤返回，以免引發無可挽回的後果。

這是青藏鐵路那曲至拉薩段的風光。被稱為「地球第三極」的西藏，平均海拔在4000米以上，西藏美景每年吸引大量遊客，2014年全年累計接待遊客1553萬人次，全年旅遊總收入突破200億元。 （新華社）

網絡直播介入：「徒步去西藏」、「拉車去西藏」只為打賞？

曾經徒步旅行只為實現心中理想，但現在有了網絡直播，一切產生了變化。夏夏就提到，徒步期間如何維持生計，她表示無聊的時候會在一個專門的直播平台進行直播，一天最長直播12個小時，期間一些好心的網友會打賞禮物，成為她徒步期間的收入來源，收入取決於禮物有多少，最多可月入過萬，一般就幾千元。

據了解，近年越來越多直播徒步的人首選地就是西藏。原因在於第一西藏歷來都是個神秘的地方，第二是西藏地廣人稀車輛少適合徒步，第三就是西藏夠遠和路途艱難更具挑戰性。單純徒步直播還不夠，還會拖上一輛拉車，除了能放生活用品之外，最重要的是更有賣點。

不過，有不少徒步者直播時是在拉車徒步，鏡頭之外有一輛轎車跟隨著，每次做完直播就上車了。不斷有假徒步被網友拍到並曝光。

另外，現在西藏的路上遺棄著大量徒步拉車。有一些直播徒步者靠粉絲刷禮品賺得盆滿缽滿，提前結束了行程。還有一些沒做起來，每天辛苦作秀卻漲不了幾個粉絲，心灰意冷半途而廢了。另外還有一些真的是出事的，比如發生高原反應，或者其他身體不適的原因不得不放棄。

而那些被各種原因遺棄在高原上的拉車，隨著數量不斷增多慢慢成為一種現象，又漸漸腐朽變成川藏線上的一道獨特風景線。

不過，「徒步西藏」到底值不值得呢？夏夏就認為，旅途的困難都可以克服、解決的，即使只有自己一個人，一路上也都很安全，有時甚至會通宵徒步，「而最美的風景是人」，夏夏提到，自己沿途遇到的居民都很熱情，例如今年元宵節時，她經過涼山一個村莊時，還受村民邀請去家中吃烤肉，這些經歷都令她內心非常感動。

夏夏變樣前後對比圖。（極目新聞）

對許多徒步西藏的人而言，比起外貌的變化和身體的勞累，旅途有更多收穫豐沛他們的心靈，這或許也是無論多麼困難，每年總有這麼多人願意嘗試徒步西藏的原因。