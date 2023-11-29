23歲大學生獨遊華山失聯　家屬翻查CCTV揭拍照時失足墮崖

23歲來自河南的王姓男大學生，獨自前往陜西渭南遊華山後失聯超過10天，父母趕到華山景區尋找未果。目前，搜救人員已尋回王男的背包和手機，確定其身份信息。華山景區正在組織搜救。



家屬介紹，王男是河南平頂山郟縣人，是家中獨子，在鄭州某大學讀大四，他11月12日已買票，18日獨自一人到華山旅遊，但家人連續3天均未能聯繫上他，才意識到出事，遂聯繫華山景區。

家屬稱，11月21日已翻查閉路電視紀錄，王男可能是從華山東峰處墮崖，「現場監控看得比較模糊，但能看到他突然騰空墜崖的樣子」。家屬曾到現場查看，發現王男墮崖處設有鐵鏈護欄，護欄最低處有0.7米高，「它側面有一個口，比較低，可以過去到外面」。

王男墮崖處設有鐵鏈護欄。（華商報大風新聞）

家屬表示，王男有可能是拍照時不慎失足滑倒。現場圖片顯示，王男墮崖處下方的灌木叢有被砸過的痕跡。

據介紹，從東峰頂到下面山谷大致分為三層，山頂到二層有近200米，從二層到三層大約有200米到300米，「估計（王男）墜落起碼有700多米高」。

家屬稱，搜救人員曾到一層（谷底）和二層搜索，未有尋回王男，但在二層找到其背包和手機，並據此確定王男的身份信息，「他們說人可能在第三層的位置，但他們說那裏進不去，說以前陜西省地質專家勘測時說那個地方進不去人，以前就沒進去」。

王男獨自遊華山時墮崖。圖為華山景區。（華商報大風新聞）

目前，家屬已排除王男到華山輕生的可能。家屬介紹，經多方了解，王男沒有談戀愛，學校老師反映他的情緒沒有異常。當地警方曾聯繫王男的老師和同學，包括翻查閉路電視紀錄，「他一路走得都比較輕鬆，手機裏還拍了華山的風景照」。

對於有遊客墮崖，華山景區工作人員回應稱，東峰山頂到山底有超過2000米高，東峰大部分地方都有護欄，遊客只要不翻越護欄就沒有危險。目前，華山旅遊集團公司正在展開搜救。