科技共山水一色！東莞松山湖科學城2024年半程馬拉松鳴槍開跑

3月24日上午7時30分，2024東莞松山湖科學城半程馬拉松鳴槍開跑，來自海內外不同地區的12000名跑友在春日清晨一起出發，用腳步丈量松山湖這座科創之城，感受「科技共山水一色」的獨特魅力。



今年該賽事升級為中國田徑協會A1類賽事，賽事組織及服務全面優化升級，參與人數較上屆翻倍，並吸引一批海內外精英選手參賽，半程馬拉松男女組冠軍成績雙雙刷新賽會紀錄。本屆賽事還著力突出科技元素，包括推出跑者專屬AI短視頻服務等，賽事影響力持續提升，不斷擦亮松山湖科學城「科技+運動」的品牌特色。

本次賽事由中國田徑協會認證，廣東省田徑協會、東莞市文化廣電旅遊體育局指導，東莞松山湖高新區管委會主辦及承辦。

總報名人數超4.2萬人 實現科學城「多城聯動」

今年，該賽事升級為中國田徑協會A1類賽事，選手成績將收錄中國田徑協會官方數據庫，創造的成績可申報國家、亞洲或世界紀錄，也可作為跑者參與國內其他馬拉松賽事的有效憑證。同時，今年賽事組委會嚴格要求、科學規劃，全面優化升級賽事服務，在競賽組織、賽道補給、選手服務等方面為選手帶來高品質賽事體驗。

去年松山湖半馬男子冠軍紀錄為1小時9分20秒，女子冠軍紀錄為1小時21分51秒；根據賽事規則，本屆半馬最高獎項為10000元、破賽會紀錄獎勵5000元。

比賽現場（羊城晚報）

經過緊張角逐，來自肯尼亞的馬拉松運動員Kennedy Muhia（肯尼迪）和中國馬拉松運動員張開琴，分別以1小時5分56秒和1小時19分55秒的成績刷新賽會紀錄，拿下今年男子和女子半程馬拉松冠軍。

「非常感謝能有機會在美麗的松山湖參加這次馬拉松比賽，儘管這不是我跑步生涯的最佳成績，但我對自己今天的表現感到非常滿意，能在這裡摘得冠軍，我深感榮幸和自豪。」作為各地馬拉松賽場的「常勝將軍」，這是肯尼迪首次踏上松山湖的賽道。他表示，松山湖環境優美，賽道體驗極佳，他非常喜歡這裡，並希望能夠有機會在這裡多住一段時間，深入感受這片土地的魅力，期待明年能夠繼續參賽，展現更好的成績。

據統計，本屆賽事報名非常火爆，總報名人數超4.2萬人。其中，半程馬拉松賽事最受歡迎，報名人數超3萬人，賽事報名選手覆蓋全球20個國家，包括中國、美國、俄羅斯、荷蘭、肯尼亞等，粵港澳大灣區範圍內吸引廣州、深圳、港澳等地跑友參加，廣東省內報名選手占比90%。

通過抽籤，最終參賽人數為12000人，其中吸引了一大批海內外精英選手及半馬大眾精英級選手參與。值得一提的是，本次賽事還實現科學城「多城聯動」——吸引了來自深圳光明科學城、廣州南沙科學城等地人員參與，香港、澳門、台灣等地區跑團也現身賽場。

其中，光明科學城組織了一支20人的跑團，包括中山大學、科研機構、醫學院和相關企業都參與了本次「松馬」。深圳市光明區文化廣電旅遊體育局相關工作人員陳樂智表示，很高興受邀參賽，整體對賽事的印象非常好，賽道也很有特色。希望接下來能有機會跟松山湖科學城聯動，在文體方面如馬拉松、賽艇等多個項目增進互動。

活動場地（羊城晚報）

「和全國其他瞭解過的賽事相比，松山湖馬拉松非常接地氣，能看到很多選手從穿著準備到奔跑中的狀態都非常享受與放鬆，大家都是在享受著跑步的快樂。」廣州市南沙區文化廣電旅遊體育局黨組書記、局長魯輝此次作為鳴槍嘉賓來到現場，感受到了萬人起跑的震撼場景。她表示，松山湖自然環境優美、人與自然和諧相處給她留下良好的第一印象。本次南沙也組織了一個團隊過來，希望借鑒松山湖馬拉松的經驗，通過舉辦類似的賽事吸引更多的科技人才參與到全民健身之中。

科技與運動跨界融合 持續激發松山湖創新活力

松山湖科學城作為大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，目前已集中佈局中國散裂中子源、松山湖材料實驗室等一批大裝置大平台，散裂中子源二期工程也即將啟動建設，以華為為代表的一批龍頭企業在此發展，高水平研發機構群星璀璨，更多頂尖創新資源加速彙聚。

本次比賽延續松山湖科學城半程馬拉松「科技共山水一色」的突出的特色，在賽事組織、氛圍營造等方面都體現了科學城創新優勢。

開場期間，由本末科技、東莞理工學院帶來的街舞表演，大學生們與本末科技研發的名為「刑天」的智能機器人共舞，傳遞科學城的科技創新與無限活力。在松山湖大橋附近水面，被譽為「水上特斯拉」的園區智能製造企業逸動科技，用數艘先進的新能源船艇攜帶加油標語，為路過選手們加油鼓勁。

選手在奔跑（羊城晚報）

「我們公司在松山湖成長發展已有10年，已經算是老湖人了，公司的產品也是第二年亮相松馬，為選手們加油助威。」逸動科技聯合創始人、首席運營官潘宗良今年第二次參賽，同時也是第一次跑半程馬拉松，整個堅持的過程對他而言很有挑戰性，但是跑友們互相鼓勵，再加上賽道沿路都設置了很多「加油站」，為他這樣的「半馬」新人增添了很多助力。「明年我也會帶動更多的同事一起參賽，體驗‘科技共山水一色’的城市魅力。」

此外，為讓四面八方的朋友們能感受到「科技+運動」的新體驗。本屆賽事特別推出跑者專屬AI短視頻服務，賽道沿途設置8個拍攝機位，跑者完賽後自動生成專屬短視頻，讓科技賦能體育運動，參賽者更直觀感受運動的魅力。

比賽沿途，華為三丫坡培訓中心、松山湖國際創新創業社區、東莞理工學院等創新企業或平台、高校，串聯起一條創新廊道，也讓參賽者們感受到松山湖的創新活力。

近年來，像松馬這樣富有科技特色的群眾性文體活動，在松山湖高頻次舉辦，以「科技+運動」「科技+文化」等跨界融合，塑造出獨特的城市「生態圈」。創新與文化的交融激發出勃勃生機，為城市發展注入了源源不斷的活力。松山湖充分利用其「天然運動場」的生態優勢，成功舉辦了松山湖科技網球精英賽、松山湖50公里徒步、松山湖科學城賽艇挑戰賽等一系列大型賽事活動，持續向各類人才發出「邀請函」，提升科學城影響力，為科技與產業交流注入新活力。

比賽現場（羊城晚報）

「我覺得松山湖舉辦的全民體育運動非常好，我從最開始參加松山湖的50公里徒步，參加了有兩三屆，現在又開始參加馬拉松比賽。」中國科學院高能物理研究所東莞研究部高級工程師安宇文表示，在科研道路上有很多困難和挫折，馬拉松教會他要發揚鍥而不捨、永遠向前、堅韌不拔的精神。