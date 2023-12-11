廣州馬拉松開跑！世界田聯金標賽事　多位大咖助陣3萬跑友參與

12月10日7時30分，2023廣州馬拉松賽鳴槍起跑，3萬跑友迎着朝霞，用暢快的奔跑、火熱的激情再次燃起城市活力，奔赴廣馬「十年之約」。



經過激烈的角逐，來自肯雅的莫塞斯·基貝特奪得男子全程馬拉松冠軍，成績為2小時09分02秒。吳向東獲得國內全程男子馬拉松第一名，成績為2小時15分36秒。女子全程馬拉松冠軍由來自埃塞俄比亞的古特妮·伊瑪娜奪得，成績為2小時28分20秒。鍾佳萌奪得國內女子馬拉松第一名，成績為2小時41分10秒。

經過十屆賽事的歷練發展，作為世界田聯金標賽事，廣馬致力於打造賽事品牌，服務保障持續優化，專業化、國際化程度不斷提高。

本屆賽事首次採用「人臉識別」系統，使用約100台人臉識別智能設備，在賽前領物、起點入場、終點完賽後對選手進行身份核驗，提升選手入場效率，有效防範替跑、蹭跑等現象。

現場可見，除飲水飲料站之外，組委會在賽道沿途設置了7個食品補給站，為選手提供能量膠等。在終點獎牌領取處，組委會今年進一步豐富了選手的完賽包，除了飲用水、功能飲料、降溫海綿、能量膠、香蕉、老婆餅等，更暖心地準備了拖鞋。

比賽當日，氣溫高達24℃-25℃，為應對高溫炎熱天氣，組委會在賽道沿途設置了7個噴淋點，提供冰水海綿及冷凍飲用水，為選手體外、體內均實現降溫；賽前通過短訊的形式給每位選手推送精準的氣象預報，方便選手及時了解廣州最新的天氣變化，幫助選手做好充分的賽前準備。

2023廣州馬拉松獎牌。（羊城晚報）

賽事的順利舉行離不開大量幕後工作人員的共同努力。據了解，來自10所高校和6個社會團體近6000名志願者參與了賽事服務工作，醫療保障方面採用「固定+移動」模式，起終點及沿途共設36個醫療服務點，並新增4個醫療噴霧點，賽道沿途還有50名騎行AED急救員、150名醫師跑者等保障選手安全，現場可見多台救護車隨時待命。

賽事迎來多位大咖助陣，世界田聯競賽與活動部路跑與大眾運動負責人阿里西奧·磐跡為廣馬點讚，跳水奧運冠軍、世界冠軍郭晶晶作為本屆比賽的宣傳大使為廣馬賽事鳴槍，廣馬首次推出的吉祥物「叻叻」在賽道旁與80名廣馬寶貝一起載歌載舞，為選手加油鼓勁。

據了解，組委會為進一步提升本屆比賽參賽體驗，廣馬選手均享受「暢遊廣州專享禮遇」，可在12月8日至13日享受廣州市區相關景區、酒店和餐飲等優惠。組委會利用AI人臉識別技術，在賽道沿途設置多個機位全程拍攝，完賽選手在賽事當天即可生成專屬的廣馬參賽視頻。此外，比賽全日選手和賽事工作人員可憑號碼布或比賽證件免費乘坐廣州地鐵，部分地鐵線路提前運營，保障賽事人員安全快速便捷出行。