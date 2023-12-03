深圳馬拉松今日開跑　全長42公里　部分路段交通管制至15時30分

今日（12月3日）清晨7點30分「榮耀·2023深圳馬拉松」在市民中心鳴槍開跑，來自30餘個國家和地區的2萬名選手参與此次賽事。



據悉，2023年深馬規劃了全新路線，從福田區市民中心出發，跨越福田、南山、前海和寶安，途經深南大道、深圳灣公園、沙河西路、望海路等代表性路段，展示深圳山海連城的靚麗風景和改革開放的豐碩成果。

深圳馬拉松路線圖。

賽時管制路段：

截止12月3日中午13時，深南大道（金田路-益田路段，東往西方向）輔道路段實施全封閉管理措施。

截止12月3日中午12時，深南大道（皇崗路-益田路段）實施全封閉管理措施。

截止12月3日4時至3日9時，金田路（福中路-福華一路段）、彩田路（福中路-福華路段） 、鵬程五路（福中路-深南大道段）、海田路（福中路-深南大道段）、中心八路（福中路-深南大道段）路段實行全封閉管理措施（搭建馬拉松賽事起點相關設施）。

截止12月3日15時30分寶興路（海秀路-創業一路段）南往北方向實施全封閉管理措施，北往南左側兩車道實施封閉管理措施。

截止12月3日15時30分寶興路（海秀路-創業一路段）北往南方向實施全封閉管理措施。

截止12月3日14時寶華路（海秀路-創業一路段），實施全封閉管理措施（搭建馬拉松賽事終點相關設施）。



深圳交通部門提醒，交通管制期間，請盡量避開賽道週邊道路，確有出行需求的市民建議選擇北環大道、南坪快速等平行道路繞行前往。同時，行經上述管控路段的巴士路線將有所調整。請搭乘巴士的市民，合理選擇公共交通工具出行。賽事期間，沙河西路、望海路的深圳灣公園車輛出入口將進行封閉，有自駕前往的市民可選擇賽事結束後出行或擇日出行。

另外，本次深馬設馬拉松（42.195公里）一個項目不再設立半馬項目，意味著「全馬」時代的到來，深馬正穩步向國際頂級賽事靠攏。