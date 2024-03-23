中二學生2米高 瘋傳班主任要站上椅子訓話 網民：同學在忍笑
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
大陸新疆阿克蘇市有一所中學，一名班導師正在對做錯事的男學生訓話，但因為學生的身高太高，與導師形成一個強烈反差，影片曝光也引起廣大的討論。
就有網友笑稱男生肩膀忍不住狂抖，不知道「是不是在憋笑」。
點圖放大瀏覽影片截圖：
+8
綜合陸媒報導，3月19日新疆阿克蘇市一所中學，有一位女班導師在辦公室內訓斥一名中二男學生。
而因為老師個子較矮，便有一位老師開玩笑的說「要不妳站上凳子重新教育一遍」，而在場老師們便隨手一拍，沒想到竟拍出這個有趣的畫面。
根據拍攝者表示，這位同學身高達2米，因為父母身高本就高，再加上營養夠好，所以成為學校裡最高。
但可惜長了身高，心智卻不成熟，時常添亂，因此導師常把他叫到辦公室訓斥，但由於身高不夠高，氣勢顯現不出來，因此才拿凳子「增高」漲漲氣勢。
【延伸閱讀】5歲兒子回家說「老師今天沒打我，真開心」 媽媽查監視器險暈倒（點圖放大瀏覽）：
+11
影片曝光也掀起熱議。就有網友笑說：
「你信不信，老師爬上凳子還是學生扶的」
「學生：罵完了嗎？罵完我抱你下來」
「訓完話要記得扶老師下來」
更有多人讚揚老師十分認真，認為現在這個年代，有這樣為學生行為負責的老師非常珍貴，並指「這才是有責任感的好老師，比那種對學生的好壞不聞不問、視若無睹、下課回家的老師強何止100倍」。
中國童星高君雨患腦瘤風波 官方證實造假 同學揭已曾籌款過一次「躁狂女老師」疑體罰影片瘋傳 大吼推肩扯學生頭髮 校方急回應拒幫同學做功課 廣東13歲男童遭圍毆腦死 捐器官助7人重獲新生數學天才柳智宇曾拒絕麻省理工「選擇出家為僧」 12年後現況曝光海底撈「科目三」舞蹈難度高 多人學跳致受傷 醫生：嚴重會骨折全國學術會議竟遭紅衣女子亂入 搶咪怒喊「程XX白嫖我14年」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】