中二學生2米高　瘋傳班主任要站上椅子訓話　網民：同學在忍笑

撰文：TVBS新聞網
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大陸新疆阿克蘇市有一所中學，一名班導師正在對做錯事的男學生訓話，但因為學生的身高太高，與導師形成一個強烈反差，影片曝光也引起廣大的討論。

就有網友笑稱男生肩膀忍不住狂抖，不知道「是不是在憋笑」。

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綜合陸媒報導，3月19日新疆阿克蘇市一所中學，有一位女班導師在辦公室內訓斥一名中二男學生。

而因為老師個子較矮，便有一位老師開玩笑的說「要不妳站上凳子重新教育一遍」，而在場老師們便隨手一拍，沒想到竟拍出這個有趣的畫面。

根據拍攝者表示，這位同學身高達2米，因為父母身高本就高，再加上營養夠好，所以成為學校裡最高。

但可惜長了身高，心智卻不成熟，時常添亂，因此導師常把他叫到辦公室訓斥，但由於身高不夠高，氣勢顯現不出來，因此才拿凳子「增高」漲漲氣勢。

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影片曝光也掀起熱議。就有網友笑說：

「你信不信，老師爬上凳子還是學生扶的」

「學生：罵完了嗎？罵完我抱你下來」

「訓完話要記得扶老師下來」

更有多人讚揚老師十分認真，認為現在這個年代，有這樣為學生行為負責的老師非常珍貴，並指「這才是有責任感的好老師，比那種對學生的好壞不聞不問、視若無睹、下課回家的老師強何止100倍」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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