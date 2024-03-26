14歲女遭欺凌自殺　遺言留「媽下輩子還當妳女兒」　母痛心討公道

內地校園霸凌事件頻仍，3月25日，福建泉州晉江靈水中學一位年僅14歲女生因長期被同學霸凌，給家人發信息後墮樓身亡，家人表示學校不出面無人管。



網傳影片中，孩子家人去學校舉白布條抗議，布條上寫道，「小孩在靈水中學長期被霸凌，老師知情不報，14歲女孩花一樣的年紀就沒了，還我孩子」，3月26日，當地派出所回應稱，女生長期遭霸凌跳樓身亡，一直都有人在處理此事，包括學校派出所都在處理。但內地網民不買單，要求應該要嚴格調查此事，杜絕校園欺凌。



據內媒報道，該少女在墮樓前傳訊息給母親寫道，「媽媽，我的生命要終止了，我沒有辦法在靈水待下去霸凌我的人每天都過得這麼開心，我心裏好不舒服，每天去學校都要見到她。我感覺好噁心。床上的衣服幫我洗乾淨寄給王XX。 媽，下輩子還當你女兒。」

少女的母親則焦急地回覆「妳在哪？妳在哪？」，據了解，少女在傳完訊息後，就從家中墮樓身亡。內媒報道，少女的家屬質疑校方知情不報，在學校掛白布條和貼傳單抗議，網絡流傳的多段影片則可以看到，少女家屬在學校和疑似是保安的人發生推擠。

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有鑒於近日內地霸凌事件頻仍，此次事件也引發內地網民高度關注。許多網民要求校方負責，亦有網民認為「未成年保護法不該是這些霸凌者的保護傘。」

網民點睇：

一定得有措施，制裁霸凌的人。整個社會應該行動了。

這個事件同時說明，學校老師家長都有責任，沒發覺嗎？還是知道了沒干涉，只有鬧大了才有人管嗎？ ​

這還怪年輕人不生育，誰知道自己下一代會不會遇到這些破事，能不能相關部門重視一下。

校園霸凌應該實行校長責任制。

這邊建議 ，這樣的人取消高考 研考 公考 教資考資格 學信檔案上一定要留下記錄 將來求職也寸步難行！！

