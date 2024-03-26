「愛國」博主起訴作家莫言不獲受理　胡錫進：拒絕上綱上線的宣示

在微博上有20萬粉絲的博主「說真話的毛星火」，今年2月以來以莫言在書中「涉嫌侮辱革命先烈」為由，向莫言頻繁開炮，還在2月正式向北京地方法院提交起訴莫言的文字材料。然而，起訴莫言未被受理，對此，《環球時報》前主編胡錫進周二（26日）發文表示，這個結果很正常，也是之前大多數人的預期。



胡錫進表示，一些人不喜歡莫言，這太正常了，批評他、嘲諷他，罵他的作品如何爛，都沒問題。但是給他扣「侮辱革命先烈」、「美化侵華日軍」等敏感政治帽子，就破底線了。胡形容，把它們作為罪名起訴莫言，就是動機高度值得懷疑的拙劣表演。

他續指，中國社會是多元的，同時應有的原則不能少。在這一對關係中，用自身言論自由去沖擊作家文學創作的應有空間，是對多元和原則性的雙重破壞。因為其可能造成的結果決不會是多元性張力的增加，而只會是處處分辨所謂「政治正確」和向它靠攏的緊張感。換個角度而言，告莫言不得逞不會有多元的損失，而一旦告莫言得逞，將構成標志性事件，產生劇烈後果，「所以說告莫言不得逞是我們社會拒絕上綱上線、反對構陷整人的一次宣示」。

今次並非胡錫進首次就莫言事件發表意見，2月，他就曾直批，批毛星火是打着「愛國」旗號給莫言扣帽子。

毛星火起訴莫言的想法，可以追溯到去年10月。當時他發文稱，正在為起訴莫言查資料。今年1月，毛星火發文報告進展，稱目前法律個人不能起訴莫言，只能向檢察院提交材料提起公訴。準備起訴書的同時，毛星火還向浙江省信訪局舉報了莫言《紅高粱家族》的出版機構。2月中旬，毛星火還在微博發起「是否支持起訴莫言」的網絡投票。而在「民意」的鼓舞下，毛星火最終於2月22日向北京法院提交起訴書。

毛星火在起訴書中列舉莫言的26條「罪證」，包括涉嫌抹黑醜化八路軍、美化和支持侵華日軍、詆毀侮辱中國開國領袖毛澤東等。他請求判令下架莫言問題書籍，判令莫言道歉並賠償每個中國人一塊錢名譽損失費，共計15億元人民幣。