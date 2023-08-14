作家莫言B站賬號被封？平台闢謠為冒名註冊　本人回應：毫不知情

綜合內媒報道，近日，網絡流傳一則諾獎得主、作家莫言B站賬號被封的消息，稍晚被B站證實為謠言，被封賬號為用戶冒名註冊。莫言本人亦在微博回應，指未有在B站開通賬號，對事件毫不知情。



此前，有網友表示，作家莫言的B站賬號被封禁，所有影片被清空。並稱「前段時間莫言在B站宣傳自己的新作《鱷魚》遭遇B站用戶抵制」。這條信息被多位博主轉發。

Bilibili（簡稱「B站」）稍晚在官方公號發文稱，近期關注到有網絡賬號杜撰稱「莫言B站賬號被封」等文章。經核實，此前有用戶冒名註冊「莫言老師」賬號，並搬運莫言本人在其他社交平台上發布的內容。B站已對該高仿賬號進行永封處理並下架全部侵權稿件。

B站同時表示，呼籲廣大用戶與平台一起共同維護清朗網絡空間，堅決反對惡意冒充他人等不當言行。針對網絡上蓄意編造、散布謠言的行為，將依據《網絡信息內容生態治理規定》等規定採取相應法律手段，打擊網絡謠言，維護用戶合法權益。

莫言亦在8月13日凌晨回應事件，表示對B站開號「毫不知情，也想知道是誰開的」。他同時表示，「希望朋友們多多關注#我在島嶼讀書#，謝謝」。

莫言在官方微博回應。（資料圖片）

據內媒《第一財經》報道，目前B站冒用賬號已被封，界面顯示「該賬號惡意冒充他人」。發布前述相關傳聞的人文藝術博主亦被微博禁言，原因為「發布不實信息」。

諾貝爾文學獎得主，作家莫言。（資料圖片）

公開資料顯示，莫言，本名管謨業，山東高密人，曾任中國作家協會副主席，現為北京師範大學教授。2011年8月，莫言創作的長篇小說《蛙》獲得中國第8屆茅盾文學獎。2012年10月11日，莫言因為其「以幻覺現實主義（Hallucinatory realism）融合了民間故事、歷史與當代」而獲得諾貝爾文學獎，成為首位獲得諾貝爾文學獎的中華人民共和國公民。

今年6月19日，莫言新書《鱷魚》上市。他表示，這是一部用了很長的時間構思的話劇，戲劇是他多年的夢想，「在莎士比亞的塑像前，我曾發下誓言，用我的後半生完成從小說家到劇作家的轉型。《鱷魚》作為一部劇作，就是這一誓言的見證。」