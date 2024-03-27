音樂搭台文旅唱戲　｢村晚｣文化活動走進廣州派潭　助推鄉村旅遊

音樂搭台，文旅唱戲。3月24日晚，廣州增城派潭第十八場「村晚」文化活動走進東洞村萬果小鎮，廣州迪可樂隊、派潭本土荔之核樂隊及眾多派潭實力歌手加盟，為觀眾呈現一場精彩的「草地搖滾音樂派對」。



「釋放壓力，享受青春」「等這場音樂節等了好久了！超嗨！」……愛玩愛新鮮的Z世代，愛熱鬧的銀髮一族，還有正值壯年中年的「少男」「少女」們，隨著音樂而搖擺，打開閃光燈，揮動熒光棒，大聲地舞動跟唱，呈現出一片歡樂的海洋。

「村晚」活動助推鄉村旅遊

當晚，在舞鳳鳴省級非遺傳承人湛師傅等人帶來的《鳳雞舞》表演拉開帷幕。鏗鏘的樂符、沸騰的音浪、勁歌與熱舞，經典的流行金曲到激情四溢的搖滾樂，還有動感十足的電子音樂，聚光燈下的創業青年點燃了這個夜晚的激情與浪漫。

第一支登場的樂隊是來自廣州的迪可樂隊，全網粉絲超42萬。《紅日》《不再猶豫》《海闊天空》《光輝歲月》四首經典曲目嗨翻全場。有人形容迪可樂隊：如果大家在廣東見過萬人合唱的大場面，那很有可能就是迪可樂隊的現場！

第二支表演的樂隊是派潭本地的荔之核樂隊，他們與增城歌手劉洋、《聲聲動聽》總決賽亞軍楊竹林、中大學子藍榮熙一起演唱了《笨小孩》《稻香》。「派潭的搖滾音樂節，派潭本土的樂隊當然要來啦！這可是我們的主場！」荔之核樂隊樂手說。

活動現場（羊城晚報）

「希望大家都能在派潭這片熱土上搖滾起來！」高灘溫泉酒店的總經理潘敬鋒、麥客72HOUSE民宿創始人張國晉、四季田園度假村總經理何志威、優景文旅民宿創始人陳思彤等派潭本土青年企業家參加走秀表演之外，還分享了創業故事。

文旅體驗唱響「村晚」品牌，「村晚」活動助推鄉村旅遊。萬果小鎮負責人表示，自從2023年8月中旬啟動派潭「村晚」系列文化活動之後，帶動萬果小鎮和周邊酒店、民宿、餐飲、農場等旅遊業態遊客量穩定提高，特別是節假日客房滿房、餐館「翻台」是常態。

據介紹，萬果小鎮農旅綜合體是集生態種植、農耕體驗、休閒觀光和科普試驗於一體，目前培育種植了新優品火龍果、百香果、柑橘柚子、葡萄、甜瓜等水果，助力增城區引智、引技下鄉，建立現代農技人才培訓基地，吸引了大量的青年人才回鄉創業，極大地帶動人才振興和派潭的經濟發展。

打造派潭文旅「有聲名片」

鄉村振興，是一個呼喚人才同時造就人才的舞台。從最初的「看人間煙火，聽吾鄉故事」到主題細化的「逐夢派潭，鄉約搖滾」，派潭「村晚」系列文化活動已經舉辦了18場，派潭用一個個「草根節目」演身邊人、話身邊事、唱新生活聚集起了鎮上的人氣、鼓起了村民們的腰包，接地氣之餘還追潮流向大眾展現了一個活力四射、生機勃勃的派潭，用「村晚」各式各樣主題形式告訴世人派潭不僅有靈山秀水、歷史底蘊、豐饒物資，還是創業沃土可以滿足年輕人所想的「詩與遠方」。

活動現場（羊城晚報）

音樂節走進鄉村，可以說是一場雙向奔赴，打造了派潭文旅「有聲名片」。派潭以搖滾的聲音，講好自己的創業故事，讓年輕人感受到派潭蓬勃的發展活力和引才的熱情，借著「百千萬工程」的東風，借著派潭「村晚」的熱度，派潭人才回流的「雁陣效應」初顯，引導著鄉賢回饋桑梓、築夢鄉野，越來越多的年輕人投身其中，以己之長給鄉村帶來新風貌，正所謂，以青春之名，逐鄉村之夢。

打造更多亮點，實現爭先進位依舊是派潭「村晚」下一步的目標計劃。「村晚」並不只是一場聯歡會，而是凝聚村民情感、促進鄉風文明、推動鄉村文化振興、拉動鄉村經濟發展的重要載體。2024年「村晚」活動常態化開展後，推進氛圍與熱度的保持、服務與業態的多元、需求與供給的同步，派潭鎮將繼續推動實現以文促旅、以旅彰文、文旅融合，用心用情做好台上引流、台下消費的「大文章」，促進派潭全域振興。