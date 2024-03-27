江西小學老師讓班長在全班功課簿寫「死媽去死」　還稱是特別教育

江西新余一名小學班主任近日遭曝竟讓班長在全班學生的功課簿上寫下「死媽，去死」的不雅字眼，引起家長不滿。事後，該名老師一度解釋這是一次特別的德行教育，後來坦承因一時情緒失控而做出該行為，並向家長們道歉。周二（26日）下午，新余高新區社會管理局發布情況通報，指已對涉事教師作出停職處理。



事緣周一（25日），有網民爆料指，江西新余高新技術產業開發區第四小學的劉姓班主任不但讓班長代改作業，還讓其在全班學生的功課簿上寫下「死媽，去死」。事件引發家長不滿，更表示這令孩子心理受傷，要求劉老師出面解釋。

對此，劉老師在群組表示，他周一發現書上寫了該些字，「一問學生無果，本着教育學生的目的，進行了一次特別的德行教育，在此向各位家長致歉」。他又指，之前就亂塗亂畫現象教育過同學，可最近又有同學亂塗亂畫，「不知道是誰，為了教育學生，也教育大家不要在別人本子上亂塗亂畫，無惡意，望家長見諒」。

不過家長們對劉老師的說法不以為然，認為老師讓學生寫這些字太誇張了，更質疑一個老師竟然讓班長改作業，「那麼我想問一下，老師在幹嘛呢？是個擺設嗎？」最終，劉老師再次道歉，坦承自己確實是因為情緒激動才做出該行為。

周二下午，新余高新區社會管理局發布情況通報，稱該局高度重視事件，立即展開調查。經查，網傳情況屬實，涉事老師為該區第四小學教師。我局已對涉事教師作出停職處理，並責令學校第一時間與家長溝通、道歉，安排專業人員對學生進行心理疏導。下一步，該局將根據調查結果，依法依規對有關人員嚴肅處理，並以此為戒，在全區學校開展師德師風教育專項整治，全面加強學校日常監管。