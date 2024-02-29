挖呀挖黃老師被造黃謠3萬下海及有不雅影片流出　拍片稱已報警

湖北武漢的幼稚園美女教師黃老師，因一條《挖呀挖》兒歌教唱影片在網絡爆紅。日前，有網民疑似造謠黃老師「下海」，引發廣泛關注。



黃老師28日（周三）在微博發布影片回應被造黃謠時稱，網絡不是法外之地，她已收集證據報警。



黃老師發布影片稱，沒想到自己成為媽媽、照顧嬰兒期間，又經歷網絡造謠，大量網友湧入她的社交媒體留言狂問下海價碼，讓她忍無可忍。她已經搜集截圖證據去報警並作筆錄，將配合警方調查。

黃老師表示，原本以為清者自清不須理會網友造謠，但「今天髒水向自己潑來的時候，我才發現清者自清是沒有用的，網路也不是法外之地」，該造謠事件還登上微博熱搜。她同時呼籲網友，請讓法律保護自己，人生是自己的，「只要你不想，世界上就沒有受害者，沒有任何人可以將你傷害」，盼望未來每個人都不用再陷入「自證危機」。

此外，內媒《封面新聞》報道，黃老師家人稱，黃老師這段時間因為孩子生病非常辛苦，謠言到處傳播，給她和家人造成很大的精神傷害。

據早前內媒《封面新聞》報道，多個內地社交平台近日流傳一則聊天記錄，稱「挖呀挖走紅的黃老師下海了」，並附帶幾張在酒店內拍攝的影片截圖。

聊天記錄截圖顯示，名為「天旺」的人在微信群組中炫耀，「你猜猜我約到誰了」、「剛開始還跟我裝，加到3萬才出來」。

「天旺」隨後將黃老師的社交帳號截圖發送至群組中，其他群成員表示質疑後，其又發送一段影片並指是自己偷拍的，「千萬別外傳，容易出事」。

+ 13

該信息在多個不同的社交平台傳播後，引發網民在黃老師社交平台帳號下不友善留言，更對幼師職業進行損毀。不過，就有大量網民留言反駁，認為截圖中人物與黃老師「根本不像」、「黃老師視頻中胳膊上根本沒有紋身」、「造黃謠可恥」。

+ 13

黃老師2023年上半年走紅之後，每次直播時在線人數都超過10萬，社交帳號粉絲也從過百萬迅速漲到超過750萬。隨後便不斷有「黃老師是網紅公司策劃的主播」、「黃老師已經辭職」、「直播一場掙了上百萬」等的聲音出現。

2023年下半年，黃老師逐漸從手機線上走向線下，先後與隨州網紅文旅局長出鏡推薦隨州旅遊、回到潛江老家出鏡推薦小龍蝦、到網紅小楊哥的直播間互動等，還參加了2024年湖北衛視的春晚。